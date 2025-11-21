Miesięcznik
Skromne zwycięstwo Kuźni w Krośnie, klęska Stali w Przemyślu

Kolejne mecze rozgrywały koszykarskie zespoły juniorów starszych Stali Stalowa Wola i CSM Kuźnia Koszykówki. Nie będą mile wspominać wyjazdu do Przemyśla stalowcy, którzy jedynie w pierwszej kwarcie byli w stanie nawiązać równorzędną walkę z Niedźwiadkami. Powody do zadowolenia mieli natomiast „kowale”, którzy przywieźli zwycięstwo z Krosna.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Po raz kolejny w zwycięskiej drużynie Kuźni Koszykówki najskuteczniejszym zawodnikiem był Mikołaj Dziechciarz. W czwartej kwarcie krośnianie odrobili 15 punktów, ale przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę im się nie udało. Wciąż zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, a przedostania jest Stal Stalowa Wola. „Zielono-czarni” przegrali wyjazdowe spotkanie z Niedźwiadkami różnicą 59 „oczek”. Prawie tyle samo punktów, co cała drużyna Stali, zdobyła dwójka zawodników: Filip Olejarz i Mateusz Barszczak.

U-19
KKK MOSiR KROSNO - CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI 73:77 (17:24, 12:24, 18:18, 26:11)
KKK: Pykosz 21, Chruściel 17 (3x3), Bąbel 10 (1x3), Kielar 6 (2x3), Zaprzała 6, Pelczar 5 (1x3), Czarnowski 4, Wilusz 2, Guzek, Dudek, Szumlański, Gajda.
KK: Dziechciarz 32 (3x3), Witych 11, Pomarenko 8, Turek 6, Wilk 5, Maciejak 4 (1x3), Pawusiak 3, Rogała 2, Szeliga, Wilczak, Allagapen.

NIEDŹWIADKI PRZEMYŚL - STAL 116:57 (22:16, 37:21, 30:14, 27:6)
NIEDŹWIADKI: Olejarz 30, Nesterenko 25 (1x3), Barszczak 24, Kijanka 10, Huk 6, Guła 5 (1x3), Zaworski 4, Jabłoński 2, Sarna 1, Łabudzki.
STAL: Malynovskyi 23 (1x3), Zając 13 (1x3), Malecki 8, Mucha 4, Kędra 3 (1x3), Frankiewicz 2, Baran 2, Błyskal 2, Rycerz.

Tabela za podkarpackikosz.com.pl

