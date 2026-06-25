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Ulanów 23 czerwca 2026

Skolim muzyczną gwiazdą Święta Gminy i Miasta Ulanów

Przed mieszkańcami i gośćmi z regionu jedno z największych wydarzeń tego lata w Ulanowie. Już w niedzielę, 28 czerwca, na placu targowym przy ul. T. Buli odbędzie się Święto Gminy i Miasta Ulanów połączone z Podkarpacką Galą Disco Polo. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Impreza rozpocznie się już o godz. 6 zawodami wędkarskimi o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów. Oficjalna część święta wystartuje po południu. Od godz. 15 na scenie prezentować się będą grupy wokalne działające przy Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie, a następnie wręczone zostaną stypendia Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów.

O godz. 15.45 zaplanowano oficjalne otwarcie wydarzenia oraz ogłoszenie wyników zawodów wędkarskich. Później publiczność będzie mogła zobaczyć muzyczne otwarcie w wykonaniu Gabrieli Obary, występy dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy, grup tanecznych z GCK oraz Kapeli Flisackiej i Chóru Ulanów. O godz. 18.30 ogłoszone zostaną wyniki Konkursu Kulinarnego.

Wieczorna część programu będzie należała do gwiazd muzyki rozrywkowej. O godz. 18.40 wystąpi Maciej Smoliński. Następnie o godz. 19.30 na scenie pojawi się Ronnie Ferrari, a o godz. 20.30 publiczność rozgrzeje zespół Woners.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie koncert Skolima, który rozpocznie się o godz. 21.15. Jeden z najpopularniejszych obecnie wykonawców nurtu latino i disco dance przyciąga na swoje koncerty tysiące fanów w całej Polsce. Po jego występie, od godz. 22.15, rozpocznie się dyskoteka pod gwiazdami.

Organizatorzy przygotowali również szereg bezpłatnych atrakcji towarzyszących. Na uczestników czekać będą m.in. strefa zabaw dla dzieci, fotobudka 360°, stoiska z produktami regionalnymi, prezentacje rękodzieła i drobnej wytwórczości oraz stoisko Nadleśnictwa Rudnik z zabawami przyrodniczymi.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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