Skiba show w Tomaszowie Lubelskim

Wiktor Skiba (kategoria wagowa 90+) pokonał przez RSC w trzeciej rundzie Kacpra Banasika z Paco Lublin. Sędzia przerwał walkę po kolejnym… szóstym liczeniu pięściarza z Lublina.

Filip Klimek walczył w Wałbrzychu, gdzie w 2. kolejce Polskiej Ligi Boksu miejscowe Imperium Boxing podejmowała Królewskiego Kraków, barwy którego reprezentuje w tym sezonie bokser ze Stalowej Woli. Filip Klimek (70 kg) przegrał na punkty z reprezentantem Polski Mateuszem Grejberem, aktualnym wicemistrzem Polski, a mistrzem Polski Seniorów z 2023 roku.