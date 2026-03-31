Skiba show w Tomaszowie Lubelskim

29 marca w hali sportowej II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Lubelskim odbywała się II Gala Boksu Fenix o Puchar Starosty Tomaszowskiego z udziałem Wiktora Skiby ze Stali Stalowa Wola Boxing Team, a dzień wcześniej w Wałbrzychu, swoją drugą walkę w Polskiej Lidze Boksu w barwach Królewskiego Kraków stoczył jego kolega klubowy, Filip Klimek.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Wiktor Skiba (kategoria wagowa 90+) pokonał przez RSC w trzeciej rundzie Kacpra Banasika z Paco Lublin. Sędzia przerwał walkę po kolejnym… szóstym liczeniu pięściarza z Lublina.

Filip Klimek walczył w Wałbrzychu, gdzie w 2. kolejce Polskiej Ligi Boksu miejscowe Imperium Boxing podejmowała Królewskiego Kraków, barwy którego reprezentuje w tym sezonie bokser ze Stalowej Woli. Filip Klimek (70 kg) przegrał na punkty z reprezentantem Polski Mateuszem Grejberem, aktualnym wicemistrzem Polski, a mistrzem Polski Seniorów z 2023 roku.

avatar
