Wiktor Skiba był bohaterem jednej z najbardziej emocjonujących walk 14. kolejki Polskiej Ligi Boksu. Zawodnik Stali Stalowa Wola Boxing Team, podopieczny trenera Beniaminka Zarzecznego, reprezentując barwy Wisłoka Rzeszów, zmierzył się z Jakubem Ciesielką z Królewskiego Kraków. Był to ostatni pojedynek wieczoru. Choć jego wynik nie mógł już zmienić losów całego spotkania, obaj pięściarze zadbali o to, by kibice na długo zapamiętali ten pięściarski wieczór.

Od pierwszego gongu w ringu nie było kalkulowania ani odpuszczania. Skiba i Ciesielka ruszyli do zdecydowanej, twardej wymiany ciosów. To była prawdziwa bokserska wojna, w której obaj pięściarze pokazali nie tylko waleczny charakter i ambicję, ale także bardzo dobre przygotowanie.

Wiktor Skiba szczególnie w dwóch pierwszych rundach prezentował się świetnie. Skutecznie atakował, trafiał rywala i w ocenie wielu obserwatorów zadawał więcej celnych ciosów. Wydawało się, że buduje przewagę, która powinna znaleźć odzwierciedlenie na kartach punktowych.Kiedy zabrzmiał ostatni gong, kibice czekali na werdykt. I właśnie wtedy pojawiło się spore zaskoczenie. Sędziowie punktowi jednogłośnie przyznali zwycięstwo Jakubowi Ciesielce. Z werdyktem trudno było pogodzić się kibicom Wisłoka. Co więcej, komentator transmisji również skłaniał się ku zwycięstwu pięściarza ze Stalowej Woli.

Niezależnie od werdyktu Wiktor Skiba zasłużył na duże uznanie. Pokazał się z bardzo dobrej strony, walczył odważnie, nie unikał wymian i dostarczył publiczności mnóstwo sportowych wrażeń.Dla stalowowolskich kibiców najważniejsze jest jednak to, że Wiktor Skiba po raz kolejny pokazał, że stać go na walkę z najlepszymi. Tym razem oficjalny wynik w ocenie wielu obserwatorów, nie oddał tego, co działo się w ringu.

Mecz zakończył się zwycięstwem Królewskiego Kraków 12:6.