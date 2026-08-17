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Stalowa Wola 17 sierpnia 2026

Skarby z przeszłości znów opanowały Rozwadów. Za nami sierpniowy Targ Staroci

Piękna pogoda, tłumy odwiedzających i stoiska wypełnione przedmiotami z historią – tak wyglądała sierpniowa edycja Rozwadowskiego Targu Staroci. W niedzielę, 16 sierpnia, Rynek w Rozwadowie po raz kolejny przyciągnął kolekcjonerów, wystawców i poszukiwaczy prawdziwych perełek.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

Rozwadowski Rynek pełen skarbów

Od wczesnych godzin porannych na stoiskach można było znaleźć między innymi starą porcelanę, monety, książki, płyty winylowe, biżuterię, obrazy, zegary oraz rozmaite przedmioty codziennego użytku sprzed lat. Jedni przyjechali z myślą o konkretnych zakupach, inni spacerowali pomiędzy stoiskami, oglądali kolekcje i wspominali dawne czasy.

Słoneczna pogoda zdecydowanie sprzyjała wydarzeniu. Na rozwadowskim Rynku pojawiło się wielu mieszkańców Stalowej Woli i okolic. Nie brakowało rozmów, kolekcjonerskich wymian oraz emocji towarzyszących poszukiwaniu niepowtarzalnych przedmiotów.

Targ z ośmioletnią tradycją

Rozwadowski Targ Staroci odbywa się już od ośmiu lat i na stałe wpisał się w kalendarz lokalnych wydarzeń. Organizowany regularnie, niezmiennie cieszy się dużą popularnością zarówno wśród wystawców, jak i odwiedzających.

W 2026 roku kolejne edycje odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca, od marca do listopada, w godzinach od 7 do 14. Najbliższa okazja do poszukiwania przedmiotów z duszą już 20 września na Rynku w Rozwadowie. Harmonogram potwierdza Urząd Miasta Stalowej Woli.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

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