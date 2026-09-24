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Stalowa Wola 24 września 2026

SK nexilis Poland, realizując ideę „wspólnego rozwoju”, wspiera lokalną społeczność

SK nexilis Poland kontynuuje działania społeczne skierowane do dzieci, młodzieży, rodzin oraz lokalnej społeczności. Ich celem jest wspieranie rozwoju, edukacji oraz tworzenie możliwości bezpośredniego udziału mieszkańców w inicjatywach firmy.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Konkurs na maskotkę wspierający kreatywność dzieci

W maju SK nexilis Poland zorganizowała konkurs na projekt maskotki, który spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów pięciu szkół podstawowych z regionu. Dzieci zaproponowały własne postacie symbolizujące SK nexilis Poland. Łącznie zgłoszono 123 prace. Laureaci trzech pierwszych miejsc wraz z rodzinami otrzymali możliwość odwiedzenia zakładu firmy.

Konkurs był okazją do rozwijania kreatywności dzieci, a także do bliższego poznania firmy i jej działalności oraz budowania relacji z lokalną społecznością.

Inwestycja w lokalne talenty

SK nexilis Poland wspiera również rozwój młodzieży, przyznając stypendia około 50 uczniom szkół średnich z regionu. Celem programu jest wsparcie młodych ludzi w rozwijaniu ich potencjału oraz umożliwienie im większego skupienia się na nauce.

Firma planuje kontynuować działania na rzecz rozwoju lokalnych talentów we współpracy ze szkołami i innymi instytucjami działającymi w regionie.

Wspólne wakacje – czas na odpoczynek i rodzinne chwile

Tego lata SK nexilis Poland wsparła organizację wakacyjnego wypoczynku dla trzech rodzin z regionu. Inicjatywa miała na celu stworzenie możliwości wspólnego spędzenia czasu, odpoczynku i zdobycia nowych doświadczeń.

Dla dzieci był to czas pełen nowych wrażeń, natomiast dla rodziców okazja do oderwania się od codziennych obowiązków i spędzenia wartościowych chwil z rodziną. Firma chce w ten sposób przyczyniać się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności.

SK nexilis Poland angażuje się również w wydarzenia organizowane w regionie, w tym konferencje poświęcone zdrowiu psychicznemu i rozwojowi nowych technologii. Współpracując z lokalnymi instytucjami, firma chce wzmacniać relacje i wspierać inicjatywy ważne dla mieszkańców.

SK nexilis Poland będzie nadal wsłuchiwać się w potrzeby lokalnej społeczności i rozwijać działania, których efekty mieszkańcy mogą realnie odczuć.

Przedstawiciel SK nexilis Poland podkreślił: „Jako członek lokalnej społeczności przywiązujemy dużą wagę do tego, aby rozwój firmy i rozwój lokalnej społeczności wzajemnie się uzupełniały. Chcemy nadal prowadzić działania w różnych obszarach, które mogą przynieść mieszkańcom realne korzyści”.

 Artykuł sponsorowany

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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