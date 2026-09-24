SK nexilis Poland, realizując ideę „wspólnego rozwoju”, wspiera lokalną społeczność

Konkurs na maskotkę wspierający kreatywność dzieci

W maju SK nexilis Poland zorganizowała konkurs na projekt maskotki, który spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów pięciu szkół podstawowych z regionu. Dzieci zaproponowały własne postacie symbolizujące SK nexilis Poland. Łącznie zgłoszono 123 prace. Laureaci trzech pierwszych miejsc wraz z rodzinami otrzymali możliwość odwiedzenia zakładu firmy.

Konkurs był okazją do rozwijania kreatywności dzieci, a także do bliższego poznania firmy i jej działalności oraz budowania relacji z lokalną społecznością.

Inwestycja w lokalne talenty

SK nexilis Poland wspiera również rozwój młodzieży, przyznając stypendia około 50 uczniom szkół średnich z regionu. Celem programu jest wsparcie młodych ludzi w rozwijaniu ich potencjału oraz umożliwienie im większego skupienia się na nauce.

Firma planuje kontynuować działania na rzecz rozwoju lokalnych talentów we współpracy ze szkołami i innymi instytucjami działającymi w regionie.

Wspólne wakacje – czas na odpoczynek i rodzinne chwile

Tego lata SK nexilis Poland wsparła organizację wakacyjnego wypoczynku dla trzech rodzin z regionu. Inicjatywa miała na celu stworzenie możliwości wspólnego spędzenia czasu, odpoczynku i zdobycia nowych doświadczeń.

Dla dzieci był to czas pełen nowych wrażeń, natomiast dla rodziców okazja do oderwania się od codziennych obowiązków i spędzenia wartościowych chwil z rodziną. Firma chce w ten sposób przyczyniać się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności.

SK nexilis Poland angażuje się również w wydarzenia organizowane w regionie, w tym konferencje poświęcone zdrowiu psychicznemu i rozwojowi nowych technologii. Współpracując z lokalnymi instytucjami, firma chce wzmacniać relacje i wspierać inicjatywy ważne dla mieszkańców.

SK nexilis Poland będzie nadal wsłuchiwać się w potrzeby lokalnej społeczności i rozwijać działania, których efekty mieszkańcy mogą realnie odczuć.

Przedstawiciel SK nexilis Poland podkreślił: „Jako członek lokalnej społeczności przywiązujemy dużą wagę do tego, aby rozwój firmy i rozwój lokalnej społeczności wzajemnie się uzupełniały. Chcemy nadal prowadzić działania w różnych obszarach, które mogą przynieść mieszkańcom realne korzyści”.

Artykuł sponsorowany