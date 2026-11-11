SK nexilis Poland poszukuje utalentowanych osób, które chcą kształtować przyszłość branży

Folia miedziana – kluczowy materiał do produkcji baterii

Folia miedziana pełni funkcję kolektora prądowego, anody w akumulatorach litowo-jonowych, umożliwiając przepływ prądu. Jej produkcja wymaga precyzyjnych technologii i rygorystycznej kontroli jakości. Konkurencyjność produktu zależy zarówno od jego parametrów, jak i sprawności procesów produkcyjnych oraz niezawodności urządzeń.

Kompetentni pracownicy budują siłę SK nexilis Poland

W SK nexilis Poland pracownicy działów produkcji, utrzymania ruchu, kontroli jakości i administracji wspólnie dbają o sprawne funkcjonowanie zakładu. Każdy dział realizuje własne zadania, jednocześnie współpracując na rzecz wysokiej jakości produktów i satysfakcji klientów. Firma stawia na rozwój kompetencji pracowników poprzez szkolenia oraz działania na rzecz bezpieczeństwa pracy. Dzięki temu pracownicy mogą wykorzystywać swoją wiedzę, zdobywać doświadczenie i rozwijać się we współpracy z zespołami z różnych obszarów działalności firmy.

Dołącz do nas i rozwijaj się razem z nami

SK nexilis Poland prowadzi rekrutację przede wszystkim na stanowiska związane z produkcją. Do końca roku firma planuje organizować otwarte spotkania rekrutacyjne w każdy wtorek w godz. 9:00–12:00 oraz w każdy czwartek w godz. 13:00–16:00, aby zwiększyć kontakt z osobami poszukującymi pracy i usprawnić proces rekrutacji.

Przedstawiciel SK nexilis Poland podkreśla: „Szukamy osób, które chcą wykorzystywać swoje kompetencje, a jednocześnie aktywnie współpracować z innymi. Praca w SK nexilis Poland to szansa na poznanie globalnej kultury firmy i rozwój w branży materiałów dla energetyki przyszłości”.

Artykuł sponsorowany