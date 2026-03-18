Siódmy z rzędu mecz „Stalówki” bez wygranej

Stal Stalowa Wola przedłużyła swoją serię bez zwycięstwa do siedmiu spotkań ligowych. W zaległym meczu inaugurującym rundę wiosenną podopieczni trenera Macieja Musiała zremisowali na wyjeździe z KKS-em Kalisz 1:1. Arbiter Patryk Świerczek pokazał w tym meczu aż 11 żółtych kartek, z czego 6 obejrzeli „zielono-czarni”. W sobotę „Stalówkę” zaprezentuje się w Szczecinie w spotkaniu ze Świtem.

REKLAMA
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Obie bramki w Kaliszu padły po przerwie, obie po uderzeniach zza pola karnego. W 52. minucie. po błyskawicznej kontrze, prowadzenie objęła Stal. Hrnciar nie zdecydował się na podanie do dobrze ustawionego Lelka, tylko sam uderzył z około 18 metrów i trafił.
Gospodarze doprowadzili do wyrównania w 78. minucie za sprawą rezerwowego Jana Flaka. Pomocnik KKS uderzył z dystansu – z ponad 30 metrów – a mimo interwencji Smyłka piłka znalazła drogę do siatki.

W końcówce obydwie drużyny mogły przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Lelek świetnie dograł piłkę do Hebla, a ten wyłożył ją w polu karnym Kukiełowiczowi. Obrońca Stali „wkręcił” Grabowskiego, uderzył z lewej nogi, jednak chybił. W 89. minucie szansę na gola zmarnowali gospodarze. Po „główce” Wypycha, Smyłek nie utrzymał piłki w rękach i blisko umieszczenia jej w siatce wślizgiem był Kieliba.

KKS KALISZ - STAL STALOWA WOLA (0:0)
0-1 Hrnciar (52), 1-1 Flak (78)
KKS: Krakowiak – Wypych, Kieliba, Staszak, Jeleń (85 Zdybowicz) – Grabowski, Andruszko, Paszkowski, Hirosawa (Janiak), Płótno ( 62 Flak) – Danielak.
STAL: Smyłek – Jaroszewski (70 Kukułowicz), Furtak, Oko - Surzyn (58 Niedbała), Hrnciar (65 Hebel), Tomalski (70 Kendzia), Morawiec, Lelek, Zaucha – Wolny (70 Śpiewak).
Sędziował Patryk Świerczek (Brzesko).
Żółte kartki: Płótno, Jeleń, Staszak, Wypych, Kieliba - Hrnciar, Wolny, Furtak, Oko, Hebel, Kukułowicz.

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Potrącenie rowerzysty na ul. Chopina
Stalowa Wola
Potrącenie rowerzysty na ul. Chopina
Wiosenne nasadzenia w Stalowej Woli. Nowa rabata w kształcie kolibra
Stalowa Wola
Wiosenne nasadzenia w Stalowej Woli. Nowa rabata w kształcie kolibra
Zderzenie auta z hulajnogą w Stalowej Woli. 17-latek trafił do szpitala
Stalowa Wola
Zderzenie auta z hulajnogą w Stalowej Woli. 17-latek trafił do szpitala
Poseł Weber o „Polski Safe 0 proc.” i cenach paliw. „To lepsza alternatywa”
Stalowa Wola
Poseł Weber o „Polski Safe 0 proc.” i cenach paliw. „To lepsza alternatywa”
Nie żyje Sławomir Maliszewski
Stalowa Wola
Nie żyje Sławomir Maliszewski
Wiosna na sportowo. Uczniowie zmierzą się o puchar prezydenta
Stalowa Wola
Wiosna na sportowo. Uczniowie zmierzą się o puchar prezydenta
Schronisko marzeń stało się rzeczywistością. Psia Przystań świętuje 10 lat
Stalowa Wola
Schronisko marzeń stało się rzeczywistością. Psia Przystań świętuje 10 lat
Puchar Karpat dla bokserów Stali Stalowa Wola
Stalowa Wola
Puchar Karpat dla bokserów Stali Stalowa Wola
