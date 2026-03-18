Siódmy z rzędu mecz „Stalówki” bez wygranej

Obie bramki w Kaliszu padły po przerwie, obie po uderzeniach zza pola karnego. W 52. minucie. po błyskawicznej kontrze, prowadzenie objęła Stal. Hrnciar nie zdecydował się na podanie do dobrze ustawionego Lelka, tylko sam uderzył z około 18 metrów i trafił.

Gospodarze doprowadzili do wyrównania w 78. minucie za sprawą rezerwowego Jana Flaka. Pomocnik KKS uderzył z dystansu – z ponad 30 metrów – a mimo interwencji Smyłka piłka znalazła drogę do siatki.

W końcówce obydwie drużyny mogły przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Lelek świetnie dograł piłkę do Hebla, a ten wyłożył ją w polu karnym Kukiełowiczowi. Obrońca Stali „wkręcił” Grabowskiego, uderzył z lewej nogi, jednak chybił. W 89. minucie szansę na gola zmarnowali gospodarze. Po „główce” Wypycha, Smyłek nie utrzymał piłki w rękach i blisko umieszczenia jej w siatce wślizgiem był Kieliba.

KKS KALISZ - STAL STALOWA WOLA (0:0)

0-1 Hrnciar (52), 1-1 Flak (78)

KKS: Krakowiak – Wypych, Kieliba, Staszak, Jeleń (85 Zdybowicz) – Grabowski, Andruszko, Paszkowski, Hirosawa (Janiak), Płótno ( 62 Flak) – Danielak.

STAL: Smyłek – Jaroszewski (70 Kukułowicz), Furtak, Oko - Surzyn (58 Niedbała), Hrnciar (65 Hebel), Tomalski (70 Kendzia), Morawiec, Lelek, Zaucha – Wolny (70 Śpiewak).

Sędziował Patryk Świerczek (Brzesko).

Żółte kartki: Płótno, Jeleń, Staszak, Wypych, Kieliba - Hrnciar, Wolny, Furtak, Oko, Hebel, Kukułowicz.