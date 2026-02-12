Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
PSP nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. M.Kopernika w Stalowej Woli (fot. SiR w Stalowej Woli)
Stalowa Wola 12 lutego 2026

„Siódemka” i „Piątka” najmocniejsze w mieście!

W halach spółki Sport i Rekreacja w Stalowej Woli rozegrano Gminne Igrzyska Dzieci w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców. W rywalizacji siedmiu szkół podstawowych wyłoniono reprezentantów, którzy będą bronić barw miasta na szczeblu powiatowym.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

U dziewccząt do turnieju zgłosiły się szkoły: PSP nr 2, 3, 4, 5, 7, 9 i 12. W wyniku losowania zespoły podzielono na dwie grupy eliminacyjne, z których najlepsze awansowały do półfinałów.Z grupy A do półfinałów awansowały zespoły: PSP 7 i PSP 5, natomiast z grupy B: PSP 4 i PSP 3.

W półfinałach „siódemka” pokonała „trójkę” 2:0, a „czwórka” w identycznym stosunku wygrała z „piątką”. Spotkanie o trzecie miejsce dostarczyło najwięcej emocji. PSP 5 pokonała PSP 3 po tie-breaku 21:19, kończąc mecz wynikiem 2:1. W finale dominowała PSP 7, która pokonała PSP 4 2:0 i to właśnie siatkarki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. M.Kopernika z ul. Okulickiego będą reprezentować Stalową Wolę w finale powiatowym.

W rywalizacji chłopców, w grupie A znalazły się PSP 2, 4, 7 i 9, zaś w grupie B: PSP 3, 5 i 12. Do półfinałów awansowały zespoły PSP 7 i PSP 4 oraz PSP 5 i PSP 12.W meczach półfinałowych PSP 7 wygrała z PSP 12 2:1, natomiast PSP 5 pokonała PSP 4 2:0. W spotkaniu o trzecie miejsce PSP 7 zwyciężyła PSP 4 2:1. Finał należał do PSP 5, która pokonała PSP 12 2:0. Drużyna z ul. Energetyków będzie reprezentować miasto w kolejnym, powiatowym etapie rozgrywek.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

