Siłaczki-kobiety przedsiębiorcze

W trakcie warsztatów skupialiśmy się nie tylko na zdobyciu praktycznej wiedzy dotyczącej tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, lecz także na wzmocnieniu wewnętrznych zasobów: odkrywania swoich wewnętrznych jak i lokalnych zasobów, pewności siebie, odwagi, sprawczości, tworzenia marki osobistej, budowania zespołów i poczucia sensu. Wierzymy, że silne fundamenty osobistego rozwoju są kluczem do budowania trwałych i odpowiedzialnych inicjatyw.

Był to proces, który pozwolił odkrywać własny potencjał, przekuwać wartości w działania oraz tworzyć projekty, które służą społeczności. To zadanie to podróż – od wewnętrznej transformacji po świadome, skuteczne przywództwo społeczne.

Zapraszamy na kawę i ciastko, by poznać istniejące już podmioty ekonomii społecznej.

7 grudnia 2025 r. godzina 17.00 w Ośrodku Caritas w Bojanowie ul. Tarnobrzeska 27.

Anita Ryba

Spółdzielnia Socjalna Łęgowianka