Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Bojanów 5 grudnia 2025

Siłaczki-kobiety przedsiębiorcze

Dzisiejszy świat potrzebuje liderek, które łączą odwagę działania z wrażliwością społeczną. Zadanie "Siłaczki-kobiety przedsiębiorcze", został stworzony z myślą o kobietach pragnących budować przedsięwzięcia mające realny, pozytywny wpływ na otoczenie. To przestrzeń, w której rozwój osobisty spotyka się z przedsiębiorczością, a indywidualne marzenia z możliwością tworzenia zmian społecznych.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W trakcie warsztatów skupialiśmy się nie tylko na zdobyciu praktycznej wiedzy dotyczącej tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, lecz także na wzmocnieniu wewnętrznych zasobów: odkrywania swoich wewnętrznych jak i lokalnych zasobów, pewności siebie, odwagi, sprawczości, tworzenia marki osobistej, budowania zespołów i poczucia sensu. Wierzymy, że silne fundamenty osobistego rozwoju są kluczem do budowania trwałych i odpowiedzialnych inicjatyw.

Był to proces, który pozwolił odkrywać własny potencjał, przekuwać wartości w działania oraz tworzyć projekty, które służą społeczności. To zadanie to podróż – od wewnętrznej transformacji po świadome, skuteczne przywództwo społeczne.

Zapraszamy na kawę i ciastko, by poznać istniejące już podmioty ekonomii społecznej.

7 grudnia 2025 r. godzina 17.00 w Ośrodku Caritas w Bojanowie ul. Tarnobrzeska 27.

Anita Ryba
Spółdzielnia Socjalna Łęgowianka

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Serce miasta bije dla wolontariatu. Uroczysta gala i wyniki konkursów
Stalowa Wola
Serce miasta bije dla wolontariatu. Uroczysta gala i wyniki konkursów
XV Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie Przedszkolaków w Nisku
Nisko
XV Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie Przedszkolaków w Nisku
Stalowowolskie laboratorium z nowym sprzętem
Stalowa Wola
Stalowowolskie laboratorium z nowym sprzętem
Ponad 2 promile u kierowcy z Ukrainy. Ujęty przez świadka
Nisko
Ponad 2 promile u kierowcy z Ukrainy. Ujęty przez świadka
Laureaci konkursu „Jesienny Powiat Niżański w obiektywie” nagrodzeni
Nisko
Laureaci konkursu „Jesienny Powiat Niżański w obiektywie” nagrodzeni
Historyczny moment w HSW. Pierwsze Borsuki trafiły do wojska
Stalowa Wola
Historyczny moment w HSW. Pierwsze Borsuki trafiły do wojska
Kreatywność i poezja w Bibliotece Głównej w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Kreatywność i poezja w Bibliotece Głównej w Stalowej Woli
28-latek zatrzymany za jazdę mimo zakazów i za narkotyki
Stalowa Wola
28-latek zatrzymany za jazdę mimo zakazów i za narkotyki
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu