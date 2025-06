Sierżant Tomasz Majowicz z Rudnika nad Sanem został #SuperDzielnicowym 2025

Kampania, która łączy ludzi i policjantów

#SuperDzielnicowy to inicjatywa, która powstała przy współpracy Telewizji Puls i Komendy Głównej Policji. Jej celem jest promowanie tych policjantów, którzy są szczególnie zaangażowani w życie swojej lokalnej społeczności. Inspiracją do powstania kampanii był serial TV Puls „Dzielnica strachu”.

Od lutego do końca kwietnia 2025 roku mieszkańcy całej Polski mogli zgłaszać i głosować na swoich dzielnicowych. W sumie nominowanych zostało blisko 4 tysiące funkcjonariuszy, a w całym plebiscycie oddano ponad 117 tysięcy głosów. Najwięcej – ponad 13 tysięcy – zebrał właśnie sierżant Tomasz Majowicz z Rudnika nad Sanem.

Gala w Rudniku z udziałem gości z całej Polski

Na gali wręczenia nagród pojawili się m.in. przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie, lokalnych władz i instytucji. Obecni byli m.in.: insp. Piotr Kulesza – zastępca dyrektora Biura Prewencji KGP, insp. Jacek Juwa – zastępca komendanta wojewódzkiego w Rzeszowie, mł. insp. Anna Kędzierzawska, starosta niżański Robert Bednarz, burmistrz Rudnika nad Sanem Tadeusz Handziak, komendant posterunku w Rudniku kom. Bożena Jarosz oraz aktorzy znani z „Dzielnicy strachu” – Andrzej Młynarczyk i Marcin Krajewski.

Podczas ceremonii nie brakowało wzruszających momentów. Nagrodę główną wręczali: insp. Piotr Kulesza, aktor Andrzej Młynarczyk i Justyna Ganczarek z TV Puls.

– To już trzecia edycja #SuperDzielnicowego gdzie wybieramy najbardziej zaangażowanego dzielnicowego w swoim rejonie. Ten plebiscyt jest też pretekstem do tego, żeby zaktywizować społeczność lokalną. Przede wszystkim, żeby ci dzielnicowi wyszli do ludzi i ludzie mogli ich poznać – podkreślił insp. Kulesza.

W plebiscycie najwięcej głosów otrzymali:

I miejsce – sierżant Tomasz Majowicz – Komisariat Policji w Rudniku nad Sanem Komendy Powiatowej Policji w Nisku – Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

II miejsce – sierżant Kamil Stolarski – Komenda Miejska Policji w Rybniku – Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

III miejsce – sierżant sztabowa Justyna Woronowicz-Marzec - Posterunek Policji w Krynkach Komendy Powiatowej Policji w Sokółce – Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku.

IV miejsce – sierżant sztabowy Grzegorz Rutyna – Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV (Bemowo, Wola) – Komenda Stołeczna Policji.

V miejsce – aspirant Karolina Parzyszek – Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie – Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu

„To nie tylko mundur, to odpowiedzialność”

Sierżant Majowicz nie krył wzruszenia i dumy z nagrody. W swoim wystąpieniu podziękował przede wszystkim osobom, które go zgłosiły do konkursu i wspierały w pracy.

– Do policji trafiłem, bo zawsze chciałem nosić mundur. Ale dopiero tu zrozumiałem, że to nie tylko strój, to odpowiedzialność za ludzi, których się codziennie spotyka i którym trzeba pomóc. Najważniejsze w tej pracy jest to, żeby być dostępnym – mówił laureat.

Dzielnicowy z Rudnika obejmuje swoim rejonem połowę miasta i dwie okoliczne wsie. Codziennie odwiedza rodziny objęte procedurą „Niebieskiej Karty”, prowadzi zajęcia w szkołach, współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, pisze artykuły do lokalnego „Przeglądu Rudnickiego”, a niedawno zyskał uznanie po tym, jak uratował kobietę z płonącego budynku.

– Nie byłoby #SuperDzielnicowego z Rudnika, gdyby nie moja #SuperKomendant – pani komisarz Bożena Jarosz. I nie byłoby mnie tu, gdyby nie Kasia, Beata, Gosia, Ania i pani Agata z OPS-u – to one bardziej wierzyły we mnie, niż ja sam. Dziękuję Wam – dodał Majowicz.

Zasłużone uznanie

Komendant posterunku w Rudniku, komisarz Bożena Jarosz, również nie kryła dumy:

– Dzielnicowy sierżant Tomasz Majowicz jest rzetelnym i oddanym służbie funkcjonariuszem. Mocno angażuje się w życie lokalnej społeczności.

Burmistrz Rudnika nad Sanem Tadeusz Handziak zaznaczył, że funkcjonariusz bierze czynny udział w życiu gminy:

– Nasza relacja jest koleżeńska. Często spotykamy się na różnych wydarzeniach, w których pan dzielnicowy bierze udział, aby wzmacniać bezpieczeństwo, naszej gminy, aby uświadamiać przede wszystkim dzieci o tym co na nie czyha, ale też jak mają się zachowywać, szanować drugiego człowieka.