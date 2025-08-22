Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
0.0 / 5
Nisko 22 sierpnia 2025

Sierpniowy pchli targ

W niedzielę, 24 sierpnia na Placu Targowym w Nisku przy ulicy Kwiatkowskiego odbędzie się pchli targ.

REKLAMA
avatar
Aleksandra Soból

dziennikarka

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9.00 i potrwa do godz. 15.00. 

-Wyczyść szafę, garaż, strych, wymieniaj, handluj, oddawaj za darmo, miejsce dla każdego - zachęcają organizatorzy. 

Miejsca do handlu udostępniane są za darmo. 

avatar
Aleksandra Soból

dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
III Liceum w Stalowej Woli w programie Policji i Straży Granicznej
Stalowa Wola
III Liceum w Stalowej Woli w programie Policji i Straży Granicznej
Pożegnaliśmy Krystynę Podsiadło
Stalowa Wola
Pożegnaliśmy Krystynę Podsiadło
„Cukierkowy” plac zabaw powstanie na osiedlu Poręby
Stalowa Wola
„Cukierkowy” plac zabaw powstanie na osiedlu Poręby
Obradowali radni powiatowi
Nisko
Obradowali radni powiatowi
Zbyt szybka jazda w mieście kosztowała go prawo jazdy
Stalowa Wola
Zbyt szybka jazda w mieście kosztowała go prawo jazdy
Respiratory i kardiomonitor dla stalowowolskiego szpitala
Stalowa Wola
Respiratory i kardiomonitor dla stalowowolskiego szpitala
Dożynki Powiatu Niżańskiego. Na scenie Frąckowiak, Bryska i Weź nie pytaj
Rudnik nad Sanem
Dożynki Powiatu Niżańskiego. Na scenie Frąckowiak, Bryska i Weź nie pytaj
1000 zł mandatu dla 18-latka na hulajnodze elektrycznej
Stalowa Wola
1000 zł mandatu dla 18-latka na hulajnodze elektrycznej
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu