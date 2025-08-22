Sierpniowy pchli targ

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9.00 i potrwa do godz. 15.00.
-Wyczyść szafę, garaż, strych, wymieniaj, handluj, oddawaj za darmo, miejsce dla każdego - zachęcają organizatorzy.
Miejsca do handlu udostępniane są za darmo.
W niedzielę, 24 sierpnia na Placu Targowym w Nisku przy ulicy Kwiatkowskiego odbędzie się pchli targ.
Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9.00 i potrwa do godz. 15.00.
-Wyczyść szafę, garaż, strych, wymieniaj, handluj, oddawaj za darmo, miejsce dla każdego - zachęcają organizatorzy.
Miejsca do handlu udostępniane są za darmo.
Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.
Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!Zamów prenumeratę
Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.Al. Jana Pawła II 25A/1010
Komentarze