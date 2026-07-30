Sierpniowe Kino Letnie. Filmowe soboty pod gwiazdami

Taras MDK ponownie zamieni się w plenerową salę kinową i miejsce letniego relaksu. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą spędzić ciepły wieczór w miłej atmosferze – z rodziną, przyjaciółmi i dobrym filmem. Organizatorzy zapraszają na spotkania pod gołym niebem, gdzie gwiazdy będą świecić nie tylko na ekranie, ale także nad głowami widzów.

Organizatorzy zapewniają leżaki i miejsca siedzące.

Filmowe wieczory w sierpniu 2026:

01.08 – „Gaucho Gaucho” (dokument), reż. Michael Dweck, Gregory Kershaw – Hipnotyzujący portret argentyńskich gaucho i ich świata, który powoli odchodzi w przeszłość. Wizualnie zapierający dech w piersiach.

08.08 – „Bez wyjścia” (thriller/czarna komedia), reż. Chan-wook Park – Mistrz koreańskiego kina w szczytowej formie. Mroczna, wielowarstwowa historia zdrady i obsesji, która nie pozwala oderwać wzroku od ekranu.

15.08 – „Piknik pod Wiszącą Skałą” (dramat), reż. Peter Weir – Australijski klasyk z 1975 roku. Tajemnicze zniknięcie uczennic podczas szkolnej wycieczki. Nastrojowy i niepokojący film, który wciąż robi wrażenie.

22.08 – „Szef roku” (czarna komedia/dramat), reż. Fernando León de Aranoa – Javier Bardem jako dyrektor fabryki, który za wszelką cenę chce zdobyć prestiżową nagrodę. Błyskotliwa satyra na świat korporacji.

23.08 – „Dzikie historie” (czarna komedia/thriller), reż. Damián Szifrón – Sześć historii o ludziach, którym puszczają nerwy. Argentyński hit, który bawi i przeraża jednocześnie.

29.08 – „Wybraniec” (dramat biograficzny), reż. Ali Abbasi – Kontrowersyjna i wciągająca opowieść o drodze Donalda Trumpa do władzy. Jeden z najbardziej dyskutowanych filmów ostatnich lat.