„Sieroty” na scenie MDK. Teatr „Emotka” zaprasza na premierę spektaklu

Spektakl powstał na motywach broadwayowskiego musicalu „Annie”. To historia pełna muzyki, humoru i wzruszeń, ale jej przesłanie jest znacznie poważniejsze. Twórcy chcą zwrócić uwagę na los dzieci, które z różnych powodów dorastają bez rodziców, zmagają się z samotnością i marzą o tym, by znaleźć kogoś, kto da im poczucie bezpieczeństwa i rodzinnego ciepła.

Choć historia opowiedziana jest w musicalowej formie, porusza problem, który pozostaje aktualny niezależnie od czasów i miejsca. Przypomina, że każde dziecko potrzebuje bliskości, akceptacji i pewności, że jest dla kogoś ważne.

Za reżyserię odpowiada Oleksandra Martyshchuk, a asystentem reżysera jest Volodymyr Martyshchuk. Przy spektaklu pracowali również: Agnieszka Dul (rekwizyty), Ewa Kusińska (kostiumy), Joanna Herdzik (przygotowanie wokalne) i Sylwia Świątek-Olejnik (choreografia). Za światło odpowiadają Tomasz Dec i Piotr Paterek, a za dźwięk Waldemar Sokołowski i Jarosław Surdyka.

Na scenie wystąpią: Maria Antonina Chudzik, Ewa Cudziło, Julia Duda, Antonina Jarosz, Ewa Kochan, Alisa Maksymenko, Yaryna Martyshchuk, Julia Miklus, Elena Pikula, Aleksandra Rawska, Klaudia Skrok, Rafał Skrok, Antoni Sokołowski, Kinga Szypuła, Zuzanna Woś i Bartosz Ziejka.

Premiera spektaklu „Sieroty” odbędzie się 6 listopada o godz. 17 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Bilety kosztują 15 zł.