Sielska Galówka w Nowosielcu

Jednym z głównych punktów wydarzenia będzie Sielska Potańcówka przy dźwiękach zespołu Intensive Life. To propozycja dla tych, którzy lubią spędzać letnie popołudnia przy muzyce i wspólnej zabawie.

Na miejscu nie zabraknie również dodatkowych stoisk i pokazów. KGW Nowosielczanki przygotuje swoje stoisko, a OSP Nowosielec zaprezentuje sprzęt strażacki. Swoje stanowisko promocyjne będzie miał także 32 Batalion Lekkiej Piechoty w Nisku. Zaplanowano również bezpłatne stanowisko strzeleckie ASG.

Na uczestników będą czekać także strefa zimnych napojów oraz wata cukrowa.

Sporo będzie działo się również w części przygotowanej z myślą o najmłodszych. W programie znalazły się dmuchańce, malowanie twarzy, tatuaże brokatowe, pokaz i zabawy z bańkami XXL, warsztaty plastyczno-manualne oraz videobudka. Dzieci będą więc mogły aktywnie spędzić czas, podczas gdy dorośli skorzystają z pozostałych atrakcji i posłuchają muzyki.

Za organizację odpowiadają Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Sołectwo Nowosielec oraz Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”.