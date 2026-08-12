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Nisko 12 sierpnia 2026

Sielska Galówka w Nowosielcu

W sobotę, 15 sierpnia, Nowosielec zaprasza na Sielską Galówkę. Impreza rozpocznie się o godzinie 16.00 na placu przy Domu Kultury w Nowosielcu. Organizatorzy przygotowali program, w którym coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy wspólnej zabawy i muzyki, jak i rodziny z dziećmi.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Jednym z głównych punktów wydarzenia będzie Sielska Potańcówka przy dźwiękach zespołu Intensive Life. To propozycja dla tych, którzy lubią spędzać letnie popołudnia przy muzyce i wspólnej zabawie.

Na miejscu nie zabraknie również dodatkowych stoisk i pokazów. KGW Nowosielczanki przygotuje swoje stoisko, a OSP Nowosielec zaprezentuje sprzęt strażacki. Swoje stanowisko promocyjne będzie miał także 32 Batalion Lekkiej Piechoty w Nisku. Zaplanowano również bezpłatne stanowisko strzeleckie ASG.

Na uczestników będą czekać także strefa zimnych napojów oraz wata cukrowa.

Sporo będzie działo się również w części przygotowanej z myślą o najmłodszych. W programie znalazły się dmuchańce, malowanie twarzy, tatuaże brokatowe, pokaz i zabawy z bańkami XXL, warsztaty plastyczno-manualne oraz videobudka. Dzieci będą więc mogły aktywnie spędzić czas, podczas gdy dorośli skorzystają z pozostałych atrakcji i posłuchają muzyki.

Za organizację odpowiadają Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Sołectwo Nowosielec oraz Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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