Osiedle Leśna
Stalowa Wola 10 listopada 2025

„Sięgamy po MOC” - szkolenia i warsztaty dla mieszkańców Stalowej Woli

Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej „SPECTRUM” w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli oraz Stowarzyszeniem „Strefa Spotkań” realizuje projekt „Sięgamy po MOC”, mający na celu wzmocnienie potencjału lokalnej społeczności i profesjonalizację kadry organizacji działających na rzecz mieszkańców.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Projekt, który trwa od 1 września do 30 listopada 2025 roku, obejmuje szereg szkoleń i warsztatów, które mają podnieść kompetencje uczestników oraz przygotować ich do sprawnego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Jednym z kluczowych elementów projektu są szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, które odbyły się 17 października i 6 listopada. W zajęciach uczestniczą członkowie Stowarzyszenia „SPECTRUM”, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz mieszkańcy Stalowej Woli. Podczas intensywnego, 4,5-godzinnego kursu uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności m.in. w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO), defibrylacji z użyciem AED, układania poszkodowanego w pozycji bocznej, udrażniania dróg oddechowych w przypadku zadławień oraz opatrywania ran i tamowania krwotoków. Szkolenie obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczne ćwiczenia na fantomach oraz scenariusze symulacyjne, co pozwala uczestnikom sprawdzić swoje reakcje w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

- Szkolenie z pierwszej pomocy jest niezwykle wartościowe. Dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnicy zyskują pewność i gotowość do niesienia pomocy w nagłych wypadkach - podkreślają organizatorzy.

Projekt obejmuje również inne formy szkoleń i warsztatów:

  • kursy online z programów graficznych Canva i Capcut,

  • dwudniowe szkolenie survivalowe w Janowie Lubelskim, w ramach którego uczestnicy uczą się m.in. posługiwania mapą i kompasem, budowy schronienia, rozpalania ognia oraz udzielania pierwszej pomocy,

  • warsztaty „Radzenie sobie w trudnych sytuacjach”,

  • warsztaty kulinarne „Zero Waste”,

  • warsztaty rękodzielnicze i zielarskie,

  • piknik integracyjny dla około 80 osób,

  • wyjście do teatru.

Dzięki udziałowi w szkoleniach kadra Stowarzyszenia „SPECTRUM” zwiększa swoje kompetencje, co pozwala na skuteczniejsze działania na rzecz społeczności lokalnej oraz w sytuacjach kryzysowych.

Projekt „Sięgamy po MOC” jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Organizacji Pozarządowych „Moc Małych Społeczności”.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

