Siedmiu nietrzeźwych rowerzystów zatrzymanych. Rekordzista miał 2,5 promila

Do pierwszych interwencji doszło w piątek na terenie gminy Pysznica. Policjanci ujawnili tam dwóch rowerzystów, którzy mieli poniżej 0,5 promila alkoholu w organizmie. Obaj zostali ukarani mandatami w wysokości po 1000 zł.

W trakcie weekendu mundurowi zatrzymali kolejnych trzech nietrzeźwych. Najwięcej alkoholu miał 58-letni mężczyzna skontrolowany w miejscowości Wola Rzeczycka - badanie wykazało u niego blisko 2,5 promila. Niewiele mniej, bo ponad 2 promile, miał 57-latek zatrzymany w Chwałowice. Obaj zostali ukarani mandatami w wysokości po 2500 zł.

Z kolei 50-letni rowerzysta zatrzymany ponownie na terenie gminy Pysznica miał 0,7 promila alkoholu. Mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu, dlatego jego sprawa trafi do sądu.

Wczoraj policjanci interweniowali także w gminie Zaleszany, gdzie zatrzymano dwóch kolejnych rowerzystów. Obaj mieli blisko promil alkoholu w organizmie i zostali ukarani mandatami po 2500 zł.

Policja przypomina, że jazda rowerem po alkoholu to nie tylko wykroczenie, ale przede wszystkim poważne zagrożenie dla życia i zdrowia - zarówno samego rowerzysty, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze apelują o rozsądek i odpowiedzialność.