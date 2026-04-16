Siatkówka made in Kraków zdominowała Memoriał Tadeusza Duszyńskiego

Wśród pań najlepsza okazała się drużyna Ninja Kraków. W finale pokonała No Name Kraków 2:0. Miejsce trzecie zajęły Gotowe na wszystko Warszawa, po zwycięstwie nad UKS 15 Przemyśl.

Rywalizację mężczyzn wygrała drużyna Smoki Kraków. W spotkaniu o pierwsze miejsce pokonała SMS Przemyśl 2:1. Trzecie miejsce przypadło ubiegłorocznym triumfatorom, zespołowi ADS Volta Warszawa, a czwarte miejsce zajęła SarVita Sarzyna.

Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy i puchary, a pierwsze trzy dodatkowo medale. Przyznano również nagrody indywidualne. Wśród kobiet najlepszą rozgrywającą została wybrana Katarzyna Kłębek (No name Kraków), przyjmującą Anna Tombarkiewicz (Gotowe na wszystko Warszawa), atakująca Anna Ryńca (Ninja Kraków), blokująca Ada Halica (UKS 15 Przemyśl), libero Agnieszka Tabor (No name), zagrywająca Julia Polek (Ninja), a MVP turnieju została Daria Szyjkowska (Ninja).

Wśród panów najlepszym rozgrywającym został wybrany Konrad Kurenda (Smoki), przyjmującym Rafał Potaczała (Sarvita), atakującym Jakub Magierski (SMS Przemyśl), blokującym Wolter Molenhous (ADS Wolta), libero Piotr Siekierski (Smoki), zagrywającym Mateusz Witko (SMS Przemyśl), a MVP turnieju został Jacek Nawara (Smoki).

Nagrody wręczali Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny, prezes Autorud Stalowa Wola Paweł Sobiło i wiceprezes Sport i Rekreacja Sp. z o.o. w Stalowej Woli, Grzegorz Domański.