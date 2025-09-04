Miesięcznik
Stalowa Wola 4 września 2025

Siatkarskie pożegnanie wakacji w nowych, pięknych barwach. Z logo HSW SA

W niedzielę, 31 sierpnia w hali sportowej Samorządowego LO przy ul. Wojska Polskiego odbyło się siatkarskie pożegnanie wakacji. W turnieju zorganizowanym przez CES Vega SiR Stalowa Wola uczestniczyły trzy zespoły składające się z byłych lub obecnych zawodniczek klubu oraz zaprzyjaźniona z Vegą, drużyna Medyka Biłgoraj.

Turniej miał charakter towarzyski, ale na parkiecie, w walce o punkty, nie było „zmiłuj”, liczyły się umiejętności i tak zwana dyspozycja dnia. Pierwsze miejsce zajęły siatkarki SLO Stalowa Wola, drugie reprezentacja składająca się z Absolwentek tej szkoły, trzecie CES Vega/UKS Zaleszany, czwarte Medyk Biłgoraj.

Siatkarki CES Vegi SiR wystąpiły w tym turnieju w nowych pięknych strojach meczowych, które dla klubu zakupiła Huta Stalowa Wola SA. W tych samych strojach, z logiem HSW SA, młodziczki, juniorki młodsze i juniorki będą w nadchodzącym sezonie rywalizować w ligach podkarpackich, a później - mamy taką nadzieję i życzymy tego naszym siatkarkom i ich trenerom - w kolejnych fazach rozgrywek o mistrzostwo Polski w sezonie 2025/26. Rozgrywki siatkarskich lig młodzieżowych startują pod koniec września.

Zdjęcia CES Vega SiR Stalowa Wola

