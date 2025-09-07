Miesięcznik
Osiedle Leśna
7 września 2025

Siatkarska uczta w Nisku. DevelopRes Rzeszów kontra ITA Tools Stal Mielec

W Nisku w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Słowackiego rozegrano w sobotę (6 września) charytatywny mecz siatkówki, w którym spotkały się dwa zespoły reprezentujące Podkarpacie w Tauron Lidze, a więc najwyższej klasie rozgrywkowej kobiet w Polsce: DevelopRes Rzeszów i ITA Tools Stal Mielec.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

„Rysice” z Rzeszowa to aktualny mistrz Polski, a drużyna z Mielca zakończyła ubiegły sezon na siódmym miejscu. Developres wystąpił pod okiem drugiego szkoleniowca Jeleny Blagojević i trenera przygotowania fizycznego, Artura Płonki. W składzie brakowało siatkarek, które grały na mistrzostwach świata w Tajlandii. Pierwszy trener rzeszowskiego zespołu, Hiszpan Cesar Hernandez Gonzalez oraz Holenderki: Marrit Jasper i Laura Jansen oraz reprezentantki Polski: Katarzyna Wenerska, Julita Piasecka, Aleksandra Szczygłowska dołączą do drużyny 12 września.

Mimo sporego osłabienia mistrz Polski wygrał spotkanie w Nisku 2:1 (28:26, 20:25, 25:21). Także dzień wcześniej w Rzeszowie w hali Podpromie, górą w sparingu obydwu zespołów był DevelopRes. Pokonał ITA Tools Stal Mielec 3:1 (22:25, 25:20, 25:9, 25:19).

Niżańskie spotkanie, które zgromadziło liczne grono kibiców siatkarskich miało charakter charytatywny. Przed oraz w trakcie i po meczu odbywała się zbiórka pieniędzy, które trafią do Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem.

Gościem honorowym meczu był Marek Karbarz - utytułowany polski siatkarz i trener, który karierę zawodniczą rozpoczynał w Stali Stalowa Wola. Przed meczem urodzony w Charzewicach mistrz świata z Meksyku w 1974 roku i mistrz olimpijski z Montrealu z 1976 roku otrzymał z rąk Adama Krotoszyńskiego, stalowowolskiego radnego miejskiego zaproszenie na październikową uroczystość odsłonięcia w hali sportowej LO im. KEN, którego jest absolwentem, tablicy pamiątkowej poświęconej jego wybitnym osiągnięciom sportowym.

Na szczególne podkreślenie zasługuje rola Adama Madeja, prezesa Amatorskiego Klubu Sportowego Orkan Nisko, który był głównym organizatorem sobotniego wydarzenia. To właśnie dzięki jego pasji i wieloletniemu zaangażowaniu, siatkówka wciąż zajmuje ważne miejsce na sportowej mapie regionu. Od blisko dwóch dekad prezes Madej konsekwentnie rozwija lokalne środowisko siatkarskie, promując tę dyscyplinę zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. W nadchodzącym sezonie Orkan wystawi drużyny dziewcząt w rozgrywkach lig podkarpackich kadetek oraz zespół mężczyzn w II lidze podkarpackiej. Współorganizatorami meczu były: Gmina i Miasto Nisko oraz Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

