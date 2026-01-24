Siarka jednym punktem wyprzedziła Kuźnię Koszykówki

Drużyna z Wojska Polskiego do końca walczyła o miejsce w pierwszej trójce, premiowane awansem do kolejnej fazy rozgrywek o mistrzostwo Polski, wygrała dwa ostatnie mecze, ale Siarka obroniła pozycję, wygrywając w ostatniej kolejce w Krośnie.

Przypomnijmy, że drugi koszykarski klub ze Stalowej Woli - ZKS Stal nie wystawił swojej druzyny do rozgrywek w kategorii wiekowej U-15.

Do drugiego etapu rozgrywek o mistrzostwo Polski kadetów awansowały trzy najlepsze drużyny z Podkarpacia: Sokół, Basket 15, Siarka i trzy najlepsze drużyny Lubelszczyzny: Start Lublin, Lublinianka KUL i Kadet Biała-Podlaska.

17. kolejka

KU AZS POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ - CERKAMED KUŹNIA KOSZYKÓWKI 83:93 (24:28, 19:24, 19:23, 21:18)

KK: Pomarenko 31 (5x3), Jedral 21 (3x3), Otto 15 (3x3), Mizera 9 (1x3), Faraś , Karbarz 4, Kowalik 3, Piętka 2, Nikolas 2, Marchut, Olejarczyk

Dla AZS najwięcej punktów: Duda 25 (4x3), Haczela 19, Dudek 8.

18. kolejka

CERKAMED KUŹNIA KOSZYKÓWKI - UKS BASKET 15 PRZEMYŚL 57:46 (17:10, 12:13, 12:11, 16:12)

KK: Pomarenko 20 (1x3), Faraś 11 (1x3), Mizera 11 (3x3), Otto 11, Jędral 4, Kaczan, Nikolas, Kowalik, Marchut, Piętka, Karbarz, Olejarczyk.

Dla UKS BASKET 15 najwięcej punktów: Buksa 15 (1x3), Mylnikov 11 (1x3), Wota 7 (1x3).