SGH wyróżniła Stalową Wolę. Miasto wśród liderów nowoczesnego zarządzania

Forum od lat uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych nowoczesnemu zarządzaniu w administracji publicznej. Tegoroczna edycja koncentrowała się na cyfrowej transformacji samorządów, automatyzacji procesów administracyjnych oraz budowaniu konkurencyjności miast i gmin.

Cyfrowa transformacja samorządu

Stalową Wolę podczas konferencji reprezentował skarbnik miasta Michał Buwaj, uczestniczący w panelu eksperckim dotyczącym strategii rozwoju regionalnego i cyfryzacji administracji.

– Nowoczesny samorząd musi odpowiadać na potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców szybko, przejrzyście i skutecznie. Cyfryzacja nie jest już dodatkiem do funkcjonowania administracji, ale jednym z fundamentów sprawnego zarządzania miastem – podkreślał Michał Buwaj.

Jak zaznaczył, transformacja cyfrowa oznacza dziś nie tylko wdrażanie nowych systemów informatycznych, lecz także zmianę modelu zarządzania na bardziej elastyczny, oparty na danych i realnych potrzebach mieszkańców oraz biznesu.

Eksperci docenili jakość zarządzania

Wyróżnienie dla Stalowej Woli jest efektem badań prowadzonych przez ekspertów Instytutu Przedsiębiorstwa SGH oraz Studenckiego Koła Naukowego Akceleracji. Analizie podlegają m.in. jakość obsługi inwestorów, dostępność informacji publicznej, poziom komunikacji elektronicznej oraz efektywność administracji w kontaktach z przedsiębiorcami.

Prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny podkreśla, że sukces jest rezultatem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju.

– Od kilku lat świadomie budujemy pozycję Stalowej Woli jako miasta nowoczesnego, dynamicznego i wiarygodnego dla inwestorów. To wyróżnienie potwierdza, że obrany kierunek rozwoju jest dostrzegany i wysoko oceniany przez ekspertów oraz środowisko naukowe – zaznacza prezydent.

Samorząd jako partner dla biznesu

Jak dodaje, współczesny samorząd powinien działać jak sprawnie zarządzana organizacja, zdolna szybko reagować na zmieniające się potrzeby mieszkańców i gospodarki. – Chcemy, aby przedsiębiorcy postrzegali Stalową Wolę jako partnera rozwoju, a nie administracyjną przeszkodę. Dlatego inwestujemy w kompetentny urząd, cyfrowe usługi i skuteczne wsparcie inwestycji – podkreśla Lucjusz Nadbereżny.

Tegoroczne Forum Gmin na 5! pokazało, że przewagę konkurencyjną zdobywają dziś te samorządy, które potrafią łączyć rozwój gospodarczy z nowoczesnym zarządzaniem i wysoką jakością usług publicznych. Stalowa Wola znalazła się w gronie liderów tej zmiany.