Nisko 9 października 2025

Sforsał drzwi siekierą i okradł dom

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nisku zatrzymali 32-letniego mieszkańca powiatu leżajskiego, podejrzanego o włamanie do domu jednorodzinnego. Mężczyzna ukradł pieniądze oraz kartę płatniczą, którą następnie się posłużył. Usłyszał już zarzuty i przyznał się do winy.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło na początku października. Dyżurny niżańskiej komendy otrzymał zgłoszenie o włamaniu do jednego z domów na terenie powiatu. Sprawca, chcąc dostać się do środka, sforsował drzwi wejściowe przy użyciu siekiery, a następnie ukradł gotówkę i kartę bankową.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego KPP w Nisku, którzy szybko rozpoczęli działania operacyjne. Analiza zgromadzonych dowodów i intensywna praca policjantów doprowadziła do ustalenia i zatrzymania sprawcy. Okazał się nim 32-letni mieszkaniec powiatu leżajskiego.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyźnie przedstawiono zarzuty kradzieży z włamaniem oraz posłużenia się skradzioną kartą bankomatową. Podejrzany przyznał się do popełnienia przestępstwa.

Za włamanie i kradzież grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

