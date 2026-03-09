Miesięcznik
Nisko 9 marca 2026

Setne urodziny pana Edwarda Furmana z Niska

Mieszkaniec Niska, Edward Furman, obchodził 5 marca wyjątkowy jubileusz - swoje setne urodziny. Z tej okazji w jego domu pojawili się najbliżsi oraz przedstawiciele samorządu.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jubilat urodził się w 1926 roku. Choć większość życia spędził w Nisku, przez lata mieszkał także w innych częściach kraju. Było to związane z jego służbą w wojsku. Do armii trafił jeszcze w czasie niemieckiej okupacji i przez wiele lat pozostawał żołnierzem zawodowym. Służbę zakończył w latach 60., odchodząc z wojska w stopniu kapitana.

Po zakończeniu kariery wojskowej podjął pracę cywilną - przez pewien czas był związany z koleją. Z czasem wrócił na stałe do rodzinnego Niska. Dziś mieszka z żoną w domu na osiedlu Malce.

Pan Edward może pochwalić się dużą rodziną. Ma troje dzieci, pięcioro wnucząt i jedenaścioro prawnucząt. Jedną z jego największych pasji pozostaje muzyka. Jubilat od lat gra na akordeonie i - mimo sędziwego wieku - wciąż chętnie sięga po instrument.

W dniu setnych urodzin pana Edwarda odwiedzili także przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, którzy złożyli mu życzenia i wręczyli upominki. Były również kwiaty, tort oraz tradycyjne odśpiewanie „200 lat” w gronie rodziny.

Fot. www.nisko.pl

