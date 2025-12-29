100 lat życia Pani Dominiki Musiał. Wyjątkowe święto w gminie Zaleszany

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządu oraz instytucji publicznych. W imieniu władz gminy gratulacje Solenizantce złożył wójt gminy Zaleszany Paweł Gardy, a także kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Justyna Kuchno. Obecni byli również reprezentanci Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Stalowej Woli - Marta Pawleniak oraz Krzysztof Barylski.

Podczas spotkania pani Dominice wręczono kwiaty, pamiątkowy dyplom z życzeniami i gratulacjami oraz drobny upominek. Solenizantce w tym wyjątkowym dniu towarzyszyli najbliżsi członkowie rodziny, co nadało uroczystości ciepły, rodzinny charakter.

Setne urodziny to nie tylko piękny jubileusz, ale także okazja do wyrażenia szacunku i wdzięczności za długie lata życia oraz doświadczenie, które stanowi bezcenny skarb dla kolejnych pokoleń. Solenizantce życzono przede wszystkim dobrego zdrowia, spokoju, pomyślności oraz wielu chwil radości w gronie najbliższych.

Fot. UG Zaleszany