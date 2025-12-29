Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Zielone Osiedle
0.0 / 5
Zaleszany 29 grudnia 2025

100 lat życia Pani Dominiki Musiał. Wyjątkowe święto w gminie Zaleszany

Setne urodziny to wyjątkowy moment, który zdarza się niezwykle rzadko. W gminie Zaleszany świętowano ten piękny jubileusz wspólnie z Panią Dominiką Musiał – mieszkanką gminy i pochodzącą z Kępia Zaleszańskiego. Uroczystość była okazją do złożenia gratulacji, życzeń oraz podkreślenia znaczenia takich chwil dla całej lokalnej społeczności.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządu oraz instytucji publicznych. W imieniu władz gminy gratulacje Solenizantce złożył wójt gminy Zaleszany Paweł Gardy, a także kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Justyna Kuchno. Obecni byli również reprezentanci Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Stalowej Woli - Marta Pawleniak oraz Krzysztof Barylski.

Podczas spotkania pani Dominice wręczono kwiaty, pamiątkowy dyplom z życzeniami i gratulacjami oraz drobny upominek. Solenizantce w tym wyjątkowym dniu towarzyszyli najbliżsi członkowie rodziny, co nadało uroczystości ciepły, rodzinny charakter.

Setne urodziny to nie tylko piękny jubileusz, ale także okazja do wyrażenia szacunku i wdzięczności za długie lata życia oraz doświadczenie, które stanowi bezcenny skarb dla kolejnych pokoleń. Solenizantce życzono przede wszystkim dobrego zdrowia, spokoju, pomyślności oraz wielu chwil radości w gronie najbliższych.

Fot. UG Zaleszany

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Spokojne Święta na drogach powiatu niżańskiego
Nisko
Spokojne Święta na drogach powiatu niżańskiego
E-doręczenia od 1 stycznia 2026 r. Urzędowe pisma trafiają do sieci
E-doręczenia od 1 stycznia 2026 r. Urzędowe pisma trafiają do sieci
Świąteczny weekend na drogach Stalowej Woli i okolic - 18 kolizji, brak wypadków
Stalowa Wola
Świąteczny weekend na drogach Stalowej Woli i okolic - 18 kolizji, brak wypadków
Bezpieczniej w Jacie i Sójkowej. Zakończono inwestycje przy DW 861
Jeżowe
Bezpieczniej w Jacie i Sójkowej. Zakończono inwestycje przy DW 861
Nowa kanalizacja w Łazorach i Derylakach
Harasiuki
Nowa kanalizacja w Łazorach i Derylakach
Czy końcówka roku przyniesie zimę w Stalowej Woli?
Stalowa Wola
Czy końcówka roku przyniesie zimę w Stalowej Woli?
Koncert Kolęd Niżańskiej Orkiestry Kameralnej. 67 artystów na jednej scenie
Stalowa Wola
Koncert Kolęd Niżańskiej Orkiestry Kameralnej. 67 artystów na jednej scenie
Awans dwóch osad. A co z trzecią?
Krzeszów
Awans dwóch osad. A co z trzecią?
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu