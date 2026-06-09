Setki startów, dziesiątki medali i rekordów życiowych. Stal zdominowała mistrzostwa Podkarpacia

Stal Stalowa Wola z ogromną przewagą wygrała klasyfikację medalową w obu kategoriach wiekowych; 15 medali (5-5-5) w kategorii U12 I 19 medali (7-5-7) w kategorii U14.

Złoci medaliści

Dawid Pamuła – 60 m (8.77 PB-rek. życiowy), skok w dal (4.31 PB)

Przemysław Walerowicz – 600 m (1:51.23 PB)

Nikodem Fołta – 1000 m (3:04.85 PB)

Oliwer Pasztaleniec – piłeczka palantowa (39 m)

Bartłomiej Maślach – pchnięcie kulą (7.77 m)

Zuzanna Tarka – skok wzwyż (1.43 PB)

Michał Wojdyła – skok wzwyż (150 cm PB), rzut dyskiem (34.93 m)

Gabriela Warchoł – rzut dyskiem (26.95 PB)

Martyna Sowa – skok w dal (4.14 PB)

Sztafeta 4×200 m MIX – Fabian Molawka, Inga Gałucha, Jan Termena, Zuzanna Tarka (1:55.06)

Srebrni medaliści

Pola Ciba – 60 m (8.70 PB), 200 m (30.07)

Norbert Leśniowski – 100 m (13.10 PB), skok w dal (4.96 PB)

Oliwa Radawiec – 600 m (1:52.99 PB)

Dawid Miazgowicz – 600 m (1:47.80)

Alan Pasztaleniec – 1000 m (3:09.09)

Jakub Kuliński – piłeczka palantowa (36.50)

Jakub Dec – pchnięcie kulą (7.11 PB)

Zuzanna Żmuda – skok w dal (4.08)

Brązowi medaliści

Jan Termena – 100 m (13.61 PB)

Martyna Sowa – 200 m (30.68 PB)

Karolina Czernia – 300 m (44.13)

Fabian Molawka – 300 m (45.05 PB), skok w dal (4.86 PB)

Jakub Kuliński – 600 m (1:53.21 PB)

Pola Wermińska – piłeczka palantowa (27 m)

Artur Ziemiański – piłeczka palantowa (35.50 m)

Franciszek Bednarowicz – skok wzwyż (1.25 m)

Oliwer Tracz – rzut dyskiem (14.64 m)

Inga Gałucha – skok w dal (4.63 PB)

Artur Cyboran – skok w dal (4.15 PB)

Dla LA Olimpijczyk Pysznica medale wywalczyli:

Izabela Popek - złoty w pchnięciu kulą (11.69 PB), Antoni Pietroniec - złoty w biegu na 400 m (1:46.09), Filip Lebioda - srebrny w biegu na 200 m (32.09) oraz Natalia Popek - brązowy w biegu na 600 m (2:03.43).

TUTAJ zdjęcia z mistrzostw autorstwa Kacpra Garbackiego