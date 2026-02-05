Setki kierowców nadal łamią przepisy na DW 871

Odcinkowy pomiar prędkości funkcjonuje na tym odcinku od 2021 roku. Został uruchomiony po licznych wypadkach drogowych, w tym także śmiertelnych, do których dochodziło na tym fragmencie DW 871. Kontrolowany odcinek ma 6,5 kilometra długości, a obowiązujące ograniczenie prędkości wynosi 80 km/h.

Najwięcej wykroczeń w 2025 roku zarejestrowano w kwietniu, natomiast najmniej w październiku. Dla porównania, w 2024 roku liczba naruszeń przepisów wyniosła 1206, a w 2023 roku aż 1441.

Urządzenie jest częścią systemu Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD). Łączność z systemem centralnym realizowana jest za pomocą transmisji GSM, co umożliwia przesyłanie danych o zarejestrowanych wykroczeniach.

Mimo spadku liczby naruszeń w ostatnich latach, dane pokazują, że kierowcy nadal przekraczają prędkość na tym odcinku DW 871, który od lat pozostaje jednym z bardziej problematycznych fragmentów tej trasy.