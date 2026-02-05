Miesięcznik
mzk
Stalowa Wola 5 lutego 2026

Setki kierowców nadal łamią przepisy na DW 871

W 2025 roku na drodze wojewódzkiej nr 871, na odcinku między Stalową Wolą a Jamnicą, odnotowano 710 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości. To mniej niż w latach poprzednich, jednak statystyki nadal pokazują skalę problemu na tym fragmencie trasy.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Odcinkowy pomiar prędkości funkcjonuje na tym odcinku od 2021 roku. Został uruchomiony po licznych wypadkach drogowych, w tym także śmiertelnych, do których dochodziło na tym fragmencie DW 871. Kontrolowany odcinek ma 6,5 kilometra długości, a obowiązujące ograniczenie prędkości wynosi 80 km/h.

Najwięcej wykroczeń w 2025 roku zarejestrowano w kwietniu, natomiast najmniej w październiku. Dla porównania, w 2024 roku liczba naruszeń przepisów wyniosła 1206, a w 2023 roku aż 1441.

Urządzenie jest częścią systemu Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD). Łączność z systemem centralnym realizowana jest za pomocą transmisji GSM, co umożliwia przesyłanie danych o zarejestrowanych wykroczeniach.

Mimo spadku liczby naruszeń w ostatnich latach, dane pokazują, że kierowcy nadal przekraczają prędkość na tym odcinku DW 871, który od lat pozostaje jednym z bardziej problematycznych fragmentów tej trasy.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

