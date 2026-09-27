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5.0 / 5
Stalowa Wola 27 września 2026

„Setka” młodzików Stali w spotkaniu z Tornado

Ruszyły podkrapackie młodzieżowe ligi koszykarskie. Świetnie zainaugurowali sezon 2026/27 młodzicy Stali Stalowa Wola, którzy w rozgrywkach U 13 pokonali u siebie Tornado Rzeszów 100:72. Ponad połowę punktów dla naszej drużyny zdobył Maksymilian Wojtanowicz! Kolejnym rywalem zielono-czarnych będzie na wyjeździe UKS Basket 15 Przemyśl.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

STAL STALOWA WOLA - TORNADO RZESZÓW 100:72 (33:20, 17:18, 27:16, 23:18)
STAL: Wojtanowicz 55, Litowczuk 20, Sokal 9, Skowronek 8, Folta 5, Janowski 3, Błyskal, Grząśko, Ludian, Wałek, Kasica, Zakrzewski.
TORNADO: Materna 16, Krzysztoń 16, Kiełb 16, Kowal 14, Pikuziński 6, Łebek 2, Chrzan 2, Broź, Kwieciński, Kasprzyk, Kukulski, Ruszała.

W innych meczach 1. kolejki: Akademia Koszykówki Junior Basket MOSiR Krosno - Rzeszuff Kontra Rzeszów 150:15, Wilki Rzeszów - Siarka Tarnobrzeg 95:71. mecz Dziki Mielec - Akademia Koszykówki Sokół Łańcut odbędzie się 30 września.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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