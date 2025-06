Sesja Rady Powiatu Stalowowolskiego. Bez dyskusji i z jednym wnioskiem

Starosta Janusz Zarzeczny pochwalił się na sesji, że po raz szósty z rzędu powiat stalowowolski znalazł się w pierwszej piętnastce najlepszych powiatów w Polsce, w kategorii od 60 do 120 tys. mieszkańców (na 148 takich jednostek samorządowych). Pokazał otrzymany z tej okazji dyplom i puchar.

W iście sprinterskim tempie, w niespełna 1,5 godziny, obradująca 26 czerwca rada powiatu stalowowolskiego uporała się z liczącym 24 punkty porządkiem obrad XVII w tej kadencji sesji. Jej głównymi punktami było skwitowanie zarządu powiatu za rok 2024. Żaden punkt nie wywołał dyskusji radnych, dopiero na sam koniec zgłoszono jeden wniosek.

Mniej mieszkańców, niskie bezrobocie

Streszczenie raportu o stanie powiatu w roku ubiegłym przedstawił starosta Janusz Zarzeczny.

– Powiat stalowowolski, niestety, z roku na rok zmniejsza liczbę swoich mieszkańców. Na początku (w roku 1998 – red.) było to 129 tysięcy. Obecnie, na koniec 2024 r. powiat zamieszkiwało 100 tysięcy 34 mieszkańców. Z czego w samym mieście Stalowa Wola zamieszkiwało 54 tysiące 300 osób. Powiat stalowowolski jest jednym z najbardziej uprzemysłowionych powiatów w województwie podkarpackim, wyjątkową rolę w powiecie pełni miasto Stalowa Wola, która jest nie tylko największym skupiskiem ludności, ale także największym ośrodkiem przemysłowym, gospodarczym, naukowym i kulturalnym – mówił starosta. Podał też, że bezrobocie w naszym powiecie jest jednym z najniższych w województwie - w ubiegłym roku było na poziomie 5,3 proc., a na Podkarpaciu wyniosło 8,7 proc.

Poinformował również, że w 2024 r. wydatki inwestycyjne były planowane na kwotę 49 mln 154 tys. 72 zł, a wykonano 41 mln 134 tys. 816 zł. W 2024 r. zaplanowano 34 inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W drogownictwie i szkolnictwie brakuje pieniędzy

Największą kwotę przeznaczono na inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej – 15 zadań, łącznie na kwotę ponad 30 mln zł.

– W obecnym czasie nie możemy już liczyć na tak duże inwestycje drogowe, bo te programy, które były dotychczas, jak Polski Ład, już się skończyły – zauważył starosta Zarzeczny, wskazując cztery główne obszary działalności powiatu: drogownictwo, szkolnictwo, ochronę zdrowia i opiekę społeczną.

Mówił też, że oświata pochłania połowę środków budżetowych powiatu, a subwencja otrzymywana od rządu nie wystarcza na pokrycie wszystkich oświatowych wydatków i potrzeb powiatu, który do działalności 10 swoich jednostek oświatowych dopłacił w 2024 r. prawie 16 mln zł.

– I lepiej nie będzie – powiedział starosta. – Najbardziej niedofinansowane są szkoły techniczne, branżowe. Bo tam zajęcia są dzielone i jedna godzina lekcyjna jest droższa niż np. w liceum ogólnokształcącym.

Mówił także, iż niż demograficzny w szkołach ustabilizował się, w szkołach podległych powiatowi jest 4765 uczniów i słuchaczy, z czego 60 proc. przypada na szkoły techniczne i branżowe, a 40 proc. licea ogólnokształcące.

– Chcemy się tej proporcji trzymać, przemysłowe miasto potrzebuje ludzi wykształconych do pracy w przemyśle – podkreślił starosta Zarzeczny.

Kolejka w ZP-O, wolne miejsca w DPS

Omawiając sytuację w opiece społecznej, zwrócił uwagę, że w naszym powiecie przeważają osoby powyżej 50 lat, a w kolejce do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego (54 miejsca) czeka rocznie ok. 20 osób.

W Domu Pomocy Społecznej natomiast jest więcej łóżek niż chętnych (miesięczny koszt pobytu w tej placówce to obecnie 6250 zł). Są tu 93 miejsca a w DPS-ie przebywają obecnie tylko 64 osoby. W ubiegłym roku przyjęto 21 osób, odeszło 36, w tym 33 zmarło.

Pozytywne opinie i głosowania

Raport o stanie powiatu za rok 2024 pozytywnie zaopiniowały wszystkie stałe komisje rady: komisja rewizyjna; skarg, wniosków i petycji; budżetu, finansów i rozwoju gospodarczego; ochrony zdrowia, rodziny i pomocy społecznej; edukacji, kultury, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi; ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa.

W głosowaniu na votum zaufania dla zarządu powiatu 19 radnych było za, 1 przeciw, nikt się nie wstrzymał

Podobnie bez dyskusji przyjęto sprawozdanie finansowe powiatu za rok 2024 oraz opinię w tej sprawie Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawione przez skarbnik Iwonę Kozioł.

Poinformowała ona m.in. o stanie mienia komunalnego powiatu w roku 2024. Powiat nabył w tym czasie 77 działek o łącznej powierzchni blisko 7 ha, z tytułu wykonywania prawa własności jednostki powiatu zrealizowały dochody w wysokości 1 mln 593 tys. 504 zł. Powiat stalowowolski jest również właścicielem przedsiębiorstwa PKS w Stalowej Woli – ma tu udziały w kwocie 5 mln 570 tys. zł oraz posiada akcje Huty Stalowa Wola w kwocie 220 tys. 602 zł.

Z kolei wartość księgowa brutto majątk powiatu na koniec 2024 r. wyniosła 652 mln 875 tys. 295 zł (wzrosła o 32 mln 382 zł).

Poszczególne stałe komisje rady pozytywnie oceniały sprawozdanie finansowe powiatu stalowowolskiego za rok 2024, sprawozdanie za wykonanie budżetu powiatu za rok 2024, informację o stanie mienia powiatu, a także sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez powiat stalowowolski za rok 2024. I w tych punktach nie było żadnej dyskusji, a wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi powiatu za rok 2024 uzyskał 18 głosów za, przy za 1 wstrzymującym się.

Wniosek w sprawie poboczy

W dalszej części sesji, radni podjęli uchwały o nadaniu Statut Powiatowemu Urzędowi Pracy oraz Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Stalowej Woli. Dokonali też zmiany w budżecie na 2025 r. i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 24. punkcie obrad, w wolnych wnioskach i informacjach, radny Jacek Janiec zwrócił się z wnioskiem do Piotra Śliwińskiego, dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli.

– W związku z remontem drogi Nisko-Nowa Dęba, są utrudnienia na tej drodze, a duża część ruchu przerzuciła się na drogę Stany–Maziarnia–Nisko. Na tym odcinku uszkodzone są pobocza. Tam ktoś z mieszkańców wysypał gruz, ani nie wygląda to ładnie, ani bezpiecznie. Miałbym więc prośbę do pana dyrektora, jeśli to możliwe, aby uzupełnić tam te pobocza jakimś kruszywem – wnioskował radny Janiec.