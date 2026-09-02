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Festiwal Sera i Wina
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Stalowa Wola 2 września 2026

Sery z całej Europy, wina, degustacje i koncerty. Pierwszy taki festiwal w Stalowej Woli

Sery krowie, owcze, kozie i bawole z różnych zakątków Europy, dziesiątki rodzajów win, serowa gastronomia, ślimaki, whisky, pokazy, degustacje, prelekcje oraz koncerty – od 11 do 13 września Rynek w Rozwadowie zamieni się w miejsce wielkiego święta smaków. Po raz pierwszy w Stalowej Woli odbędzie się Ser Jest Ser Festiwal – I Festiwal Sera i Wina. Wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

Przed mieszkańcami Stalowej Woli i całego regionu trzy dni pełne dobrego jedzenia, ciekawych napitków, muzyki i spotkań z ludźmi, którzy o serach, winach i innych wyjątkowych produktach wiedzą niemal wszystko. Ser Jest Ser Festiwal odbędzie się od piątku do niedzieli, 11–13 września, na Rynku w Rozwadowie.

Będzie to pierwsza edycja wydarzenia, które połączy kiermasz produktów, serową gastronomię, pokazy, degustacje, prelekcje oraz koncerty. Organizatorzy zapowiadają kulinarną podróż po wielu regionach Polski i Europy.

Sery od Mazur i Podhala aż po Francję, Hiszpanię i Grecję

Najważniejszymi bohaterami festiwalu będą oczywiście sery. Na stoiskach pojawią się wyroby krowie, owcze, kozie oraz produkowane z mleka bawolego. Będzie można poznać sery pochodzące między innymi z Mazur, Podhala i Kaszub, a także z Niemiec, Szwajcarii, Holandii, Włoch, Grecji, Anglii, Francji oraz Hiszpanii.

Festiwal będzie okazją nie tylko do spróbowania poszczególnych produktów, ale także poznania ich historii, sposobów wytwarzania i różnic występujących pomiędzy serami z poszczególnych krajów i regionów.

Uczestnicy dowiedzą się między innymi, skąd w serach biorą się dziury, dlaczego niektóre z nich mają bardzo intensywny zapach, jak powstają wielkie kręgi ważące po kilkadziesiąt, a nawet kilkaset kilogramów oraz czym wyróżniają się sery holenderskie i alpejskie.

Jednym z najbardziej widowiskowych punktów festiwalu będzie otwarcie ważącego aż 40 kilogramów kręgu Parmigiano Reggiano. Pokazowi będzie towarzyszyć opowieść o tym słynnym włoskim serze.

Makaron z kręgu parmigiano, raclette i halloumi

Na Rynku w Rozwadowie pojawi się także serowa gastronomia. W festiwalowym menu znajdą się między innymi makaron przygotowywany w kręgu parmigiano, kanapki z raclette, greckie zestawy z serem halloumi oraz zupa serowa.

Nie będą to jednak jedyne kulinarne propozycje. Na uczestników czekać będą również ślimaki winniczki podawane na maśle czosnkowym, chutneye i dipy do serów oraz mięs, miody, kawa i herbata, cydry, aperitify, a także whisky pochodząca prosto ze szkockich beczek.

W niedzielę odbędzie się również wspólne gotowanie na żywo. Jego bohaterami będą sery i grzyby, które – jak zapowiadają organizatorzy – można znaleźć nie tylko w koszyku, ale również w winie czy serze.

Polskie wina i dziesiątki etykiet

Drugim głównym bohaterem wydarzenia będzie wino. W Rozwadowie zaprezentują się polscy winiarze, którzy przywiozą ze sobą dziesiątki różnych etykiet. Będzie można poznać wina czerwone, białe i różowe – zarówno wytrawne i półwytrawne, jak również słodkie.

Spotkania z winiarzami będą okazją, aby dowiedzieć się, jak wygląda prowadzenie winnicy w Polsce, z jakimi wyzwaniami mierzą się rodzimi producenci oraz jak rozwija się polskie winiarstwo. Nie zabraknie również opowieści o historii wina i tradycjach winiarskich.

Program wydarzenia obejmuje liczne prelekcje, pokazy i degustacje. Każdemu spotkaniu tematycznemu ma towarzyszyć poczęstunek związany z jego tematyką.

Od historii whisky po polskie ślimaki

Tematyka festiwalowych spotkań będzie bardzo szeroka. Oprócz serów i win będzie można posłuchać między innymi o historii whisky, szkockich beczkach i charakterystycznym aromacie torfu.

Grażyna Nawrocka z firmy Lumaca opowie o polskich ślimakach, natomiast Przemek z „Cór Lasu” przybliży uczestnikom świat grzybów. Osobne spotkanie zostanie poświęcone polskim serom zagrodowym. Marcin Chrabąszcz z Serowarni Granice spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czy są one dobre dlatego, że są polskie, czy może są jednocześnie dobre i polskie.

Trzy wieczory z muzyką

Kulinarnej części wydarzenia towarzyszyć będzie muzyka. W piątek o godzinie 19 rozpocznie się potańcówka przy muzyce na żywo. Zagra zespół Patrz Teraz, a do wspólnej zabawy zaprosi również szkoła tańca Just Dance Stalowa Wola.

W sobotni wieczór na festiwalowej scenie wystąpi zespół Hawok. Koncert rozpocznie się o godzinie 19.

Muzycznym finałem całego wydarzenia będzie niedzielny koncert Projektu Sojka Pęczak Sojka. Artyści pojawią się na scenie o godzinie 18.

Szczegółowy program I Festiwalu Sera i Wina

Piątek, 11 września

  • 16.00 – rozpoczęcie pierwszego dnia festiwalu,
  • 17.00 – opowieść o historii wina i winiarstwa – Paweł Socha z Winnicy Socha,
  • 18.00 – otwarcie 40-kilogramowego kręgu Parmigiano Reggiano oraz opowieść o tym niezwykłym serze – Pan Serek z „Ser Jest Ser”,
  • 18.30 – próba zespołu Patrz Teraz,
  • 19.00 – potańcówka z zespołem Patrz Teraz i szkołą tańca Just Dance Stalowa Wola,
  • 22.00 – zakończenie pierwszego dnia festiwalu.

Sobota, 12 września

  • 12.00 – rozpoczęcie drugiego dnia festiwalu,
  • 13.00 – „Dziury, robaki i półtonowe kręgi” – opowieść o historii sera i serowarstwa, Pan Serek z „Ser Jest Ser”,
  • 14.00 – „Pod niebem Toskanii” – opowieść o winach i winnicach, Włodzimierz Chowaniec z Winnicy Michel,
  • 15.00 – „Beczki, mnisi i torf” – o historii whisky opowie Artur Brzychcy z Loży Dżentelmenów,
  • 16.00 – „O Holender!” – opowieść o holenderskich serach, Pan Serek z „Ser Jest Ser”,
  • 17.00 – jak prowadzi się winnicę w Polsce i jak wygląda polskie winiarstwo – Paweł Socha z Winnicy Socha,
  • 18.00 – „Śmierdzą, leją się, ważą po kilkadziesiąt kilogramów!” – opowieść o alpejskich serach, Pan Serek z „Ser Jest Ser”,
  • 19.00 – koncert zespołu Hawok,
  • 22.00 – zakończenie drugiego dnia festiwalu.

Niedziela, 13 września

  • 11.00 – rozpoczęcie trzeciego dnia festiwalu i śniadanie festiwalowe,
  • 13.00 – „W winie, w serze, w koszyku i na stopach” – opowieść o grzybach z Przemkiem z „Cór Lasu” oraz Panem Serkiem z „Ser Jest Ser”; gotowanie i degustacja na żywo,
  • 14.00 – „Winniczki z Polski są najlepsze!” – opowieść o ślimakach, Grażyna Nawrocka z firmy Lumaca,
  • 15.00 – „Polskie sery zagrodowe – dobre, bo polskie, czy dobre i polskie?” – Marcin Chrabąszcz z Serowarni Granice,
  • 16.00 – próba Projektu Sojka Pęczak Sojka,
  • 17.00 – konkurs serowy,
  • 18.00 – koncert Projektu Sojka Pęczak Sojka.

Więcej informacji oraz aktualności można znaleźć na stronie wydarzenia na Facebooku.

I Festiwal Sera i Wina będzie czynny w piątek, 11 września, od godziny 16 do 22, w sobotę, 12 września, od 12 do 22, a w niedzielę, 13 września, od 11 do 19. Wszystkie atrakcje odbędą się na Rynku w Rozwadowie. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

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