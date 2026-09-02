Sery z całej Europy, wina, degustacje i koncerty. Pierwszy taki festiwal w Stalowej Woli

Przed mieszkańcami Stalowej Woli i całego regionu trzy dni pełne dobrego jedzenia, ciekawych napitków, muzyki i spotkań z ludźmi, którzy o serach, winach i innych wyjątkowych produktach wiedzą niemal wszystko. Ser Jest Ser Festiwal odbędzie się od piątku do niedzieli, 11–13 września, na Rynku w Rozwadowie.
Będzie to pierwsza edycja wydarzenia, które połączy kiermasz produktów, serową gastronomię, pokazy, degustacje, prelekcje oraz koncerty. Organizatorzy zapowiadają kulinarną podróż po wielu regionach Polski i Europy.
Sery od Mazur i Podhala aż po Francję, Hiszpanię i Grecję
Najważniejszymi bohaterami festiwalu będą oczywiście sery. Na stoiskach pojawią się wyroby krowie, owcze, kozie oraz produkowane z mleka bawolego. Będzie można poznać sery pochodzące między innymi z Mazur, Podhala i Kaszub, a także z Niemiec, Szwajcarii, Holandii, Włoch, Grecji, Anglii, Francji oraz Hiszpanii.
Festiwal będzie okazją nie tylko do spróbowania poszczególnych produktów, ale także poznania ich historii, sposobów wytwarzania i różnic występujących pomiędzy serami z poszczególnych krajów i regionów.
Uczestnicy dowiedzą się między innymi, skąd w serach biorą się dziury, dlaczego niektóre z nich mają bardzo intensywny zapach, jak powstają wielkie kręgi ważące po kilkadziesiąt, a nawet kilkaset kilogramów oraz czym wyróżniają się sery holenderskie i alpejskie.
Jednym z najbardziej widowiskowych punktów festiwalu będzie otwarcie ważącego aż 40 kilogramów kręgu Parmigiano Reggiano. Pokazowi będzie towarzyszyć opowieść o tym słynnym włoskim serze.
Makaron z kręgu parmigiano, raclette i halloumi
Na Rynku w Rozwadowie pojawi się także serowa gastronomia. W festiwalowym menu znajdą się między innymi makaron przygotowywany w kręgu parmigiano, kanapki z raclette, greckie zestawy z serem halloumi oraz zupa serowa.
Nie będą to jednak jedyne kulinarne propozycje. Na uczestników czekać będą również ślimaki winniczki podawane na maśle czosnkowym, chutneye i dipy do serów oraz mięs, miody, kawa i herbata, cydry, aperitify, a także whisky pochodząca prosto ze szkockich beczek.
W niedzielę odbędzie się również wspólne gotowanie na żywo. Jego bohaterami będą sery i grzyby, które – jak zapowiadają organizatorzy – można znaleźć nie tylko w koszyku, ale również w winie czy serze.
Polskie wina i dziesiątki etykiet
Drugim głównym bohaterem wydarzenia będzie wino. W Rozwadowie zaprezentują się polscy winiarze, którzy przywiozą ze sobą dziesiątki różnych etykiet. Będzie można poznać wina czerwone, białe i różowe – zarówno wytrawne i półwytrawne, jak również słodkie.
Spotkania z winiarzami będą okazją, aby dowiedzieć się, jak wygląda prowadzenie winnicy w Polsce, z jakimi wyzwaniami mierzą się rodzimi producenci oraz jak rozwija się polskie winiarstwo. Nie zabraknie również opowieści o historii wina i tradycjach winiarskich.
Program wydarzenia obejmuje liczne prelekcje, pokazy i degustacje. Każdemu spotkaniu tematycznemu ma towarzyszyć poczęstunek związany z jego tematyką.
Od historii whisky po polskie ślimaki
Tematyka festiwalowych spotkań będzie bardzo szeroka. Oprócz serów i win będzie można posłuchać między innymi o historii whisky, szkockich beczkach i charakterystycznym aromacie torfu.
Grażyna Nawrocka z firmy Lumaca opowie o polskich ślimakach, natomiast Przemek z „Cór Lasu” przybliży uczestnikom świat grzybów. Osobne spotkanie zostanie poświęcone polskim serom zagrodowym. Marcin Chrabąszcz z Serowarni Granice spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czy są one dobre dlatego, że są polskie, czy może są jednocześnie dobre i polskie.
Trzy wieczory z muzyką
Kulinarnej części wydarzenia towarzyszyć będzie muzyka. W piątek o godzinie 19 rozpocznie się potańcówka przy muzyce na żywo. Zagra zespół Patrz Teraz, a do wspólnej zabawy zaprosi również szkoła tańca Just Dance Stalowa Wola.
W sobotni wieczór na festiwalowej scenie wystąpi zespół Hawok. Koncert rozpocznie się o godzinie 19.
Muzycznym finałem całego wydarzenia będzie niedzielny koncert Projektu Sojka Pęczak Sojka. Artyści pojawią się na scenie o godzinie 18.
Szczegółowy program I Festiwalu Sera i Wina
Piątek, 11 września
- 16.00 – rozpoczęcie pierwszego dnia festiwalu,
- 17.00 – opowieść o historii wina i winiarstwa – Paweł Socha z Winnicy Socha,
- 18.00 – otwarcie 40-kilogramowego kręgu Parmigiano Reggiano oraz opowieść o tym niezwykłym serze – Pan Serek z „Ser Jest Ser”,
- 18.30 – próba zespołu Patrz Teraz,
- 19.00 – potańcówka z zespołem Patrz Teraz i szkołą tańca Just Dance Stalowa Wola,
- 22.00 – zakończenie pierwszego dnia festiwalu.
Sobota, 12 września
- 12.00 – rozpoczęcie drugiego dnia festiwalu,
- 13.00 – „Dziury, robaki i półtonowe kręgi” – opowieść o historii sera i serowarstwa, Pan Serek z „Ser Jest Ser”,
- 14.00 – „Pod niebem Toskanii” – opowieść o winach i winnicach, Włodzimierz Chowaniec z Winnicy Michel,
- 15.00 – „Beczki, mnisi i torf” – o historii whisky opowie Artur Brzychcy z Loży Dżentelmenów,
- 16.00 – „O Holender!” – opowieść o holenderskich serach, Pan Serek z „Ser Jest Ser”,
- 17.00 – jak prowadzi się winnicę w Polsce i jak wygląda polskie winiarstwo – Paweł Socha z Winnicy Socha,
- 18.00 – „Śmierdzą, leją się, ważą po kilkadziesiąt kilogramów!” – opowieść o alpejskich serach, Pan Serek z „Ser Jest Ser”,
- 19.00 – koncert zespołu Hawok,
- 22.00 – zakończenie drugiego dnia festiwalu.
Niedziela, 13 września
- 11.00 – rozpoczęcie trzeciego dnia festiwalu i śniadanie festiwalowe,
- 13.00 – „W winie, w serze, w koszyku i na stopach” – opowieść o grzybach z Przemkiem z „Cór Lasu” oraz Panem Serkiem z „Ser Jest Ser”; gotowanie i degustacja na żywo,
- 14.00 – „Winniczki z Polski są najlepsze!” – opowieść o ślimakach, Grażyna Nawrocka z firmy Lumaca,
- 15.00 – „Polskie sery zagrodowe – dobre, bo polskie, czy dobre i polskie?” – Marcin Chrabąszcz z Serowarni Granice,
- 16.00 – próba Projektu Sojka Pęczak Sojka,
- 17.00 – konkurs serowy,
- 18.00 – koncert Projektu Sojka Pęczak Sojka.
Więcej informacji oraz aktualności można znaleźć na stronie wydarzenia na Facebooku.
I Festiwal Sera i Wina będzie czynny w piątek, 11 września, od godziny 16 do 22, w sobotę, 12 września, od 12 do 22, a w niedzielę, 13 września, od 11 do 19. Wszystkie atrakcje odbędą się na Rynku w Rozwadowie. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
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