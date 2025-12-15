Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Stalowa Wola Nisko Radomyśl nad Sanem 15 grudnia 2025

Serwatka Żabno-Stalowa Wola mistrzem Polski w futsalu oldbojów 40+

Przez dwa dni w Tarnowie, w hali Akademii Tarnowskiej oraz w hali TOSiR przy ul. Krupniczej odbywały się III Mistrzostwa Polski Oldbojów + 40 w futsalu. Zdominowała je drużyna Serwatki Futsal Team Żabno-Stalowa Wola. W meczu o pierwsze miejsce i tytuł mistrza Polski nasza drużyna pokonała KS Lublin. Królem strzelców został zdobywca 12 bramek, napastnik Serwatki - Łukasz Bajgierowicz.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Zwycięstwo Serwatki oraz wysoka skuteczność Łukasza Bajgierowicza nie były dużym zaskoczeniem dla obserwatorów turnieju. Napastnik naszej drużyny, pełniący na co dzień funkcję wójta Pysznicy, został najlepszym strzelcem mistrzostw, zdobywając 12 bramek. Rok wcześniej również sięgnął po koronę króla strzelców, trafiając do siatki dziewięć razy, a jego zespół wywalczył wówczas wicemistrzostwo Polski. W finale ubiegłorocznych mistrzostw Serwatka po emocjonującym meczu zremisowała 4:4 z Kupczykiem Oldboys Kraków, przegrywając dopiero w rzutach karnych.

Pewny awans z grupy i trudniejsze ćwierćfinały

Tegoroczne mistrzostwa Serwatka rozpoczęła w grupie B. Cztery mecze i cztery zwycięstwa dały zespołowi pierwsze miejsce oraz pewny awans do fazy ćwierćfinałowej. Dwa pierwsze spotkania drużyna wygrała bardzo pewnie. W trzecim meczu zatrzymał ją KS Lublin. Mimo porażki zajęła pierwsze miejsce w grupie, wyprzedzając właśnie zespół z Lublina.

Dramatyczny półfinał i bohater między słupkami

W półfinale Serwatka ponownie trafiła na rywala znanego z fazy grupowej – Okocimski Brzesko. Choć w pierwszym meczu „Piwosze” nie mieli zbyt wiele do powiedzenia, w starciu o finał znacznie wyżej zawiesili poprzeczkę. Regulaminowy czas gry zakończył się remisem 1:1. O awansie zadecydowały rzuty karne, w których triumfowała Serwatka. Bohaterem spotkania został bramkarz Daniel Ulawski, który obronił dwa strzały rywali.

Finał pod pełną kontrolą

W meczu o pierwsze miejsce, o mistrzostwo Polski, Serwatka ponownie zmierzyła się z KS Lublin, który w półfinale wyeliminował Kupczyka Oldboys Kraków. Tym razem przebieg spotkania był zupełnie inny niż w grupowej potyczce obu zespołów. Od pierwszej do ostatniej minuty dominowała drużyna z Żabna i Stalowej Woli. Wygrała 3:1 i sięgnęła po tytuł mistrza Polski Oldbojów +40.

„To my mamy mistrza”

Serwatka Futsal Team Żabno-Stalowa Wola, mistrz Polski 2025. Stoją, od lewej: Marcin Zieliński (prezes klubu), Paweł Kaczmarczyk, Seweryn Marczak, Daniel Ulawski, Grzegorz Szymanek, Paweł Oczkowski, Grzegorz Woźniak. U dołu, od lewej: Łukasz Bajgierowicz, Jarosław Szelest, Łukasz Paterek (kapitan), Kamil Tarka, Jacek Partyka, Michał Partyka (kierownik drużyny)

– To był trudny turniej, ale potwierdziliśmy, że ubiegłoroczne wicemistrzostwo nie było przypadkowe – podkreśla Marcin Zieliński, prezes Serwatka Futsal Team Żabno–Stalowa Wola. – W najważniejszym meczu pokonaliśmy drużynę, w której występowali byli znakomici piłkarze. Grzegorz Bonin przez wiele lat grał w Ekstraklasie. Tomasz Brzyski, czterokrotny mistrz Polski i trzykrotny zdobywca Pucharu Polski z Legią Warszawa, został wybrany MVP tych mistrzostw. Grzegorz Bronowicki także ma na koncie mistrzostwo kraju, wywalczone z Legią, ale to było kiedyś. Teraz to my, Serwatka Futsal Team, mamy mistrza! Całej drużynie należą się gratulacje, a naszym głównym sponsorom: JAKO Polska oraz Sklepowi Sportowemu „Maraton” serdecznie dziękujemy za wsparcie – dodał prezes Zieliński.

Wyniki
GRUPA B
Serwatka ― Kolbuszowianka 7:0 (Bajgierowicz 3, Partyka 2, Tarka, Kaczmarczyk)
Serwatka ― Oldboje Mielec 4:1 (Tarka 2, Bajgierowicz, Kaczmarczyk - Hadam)
Serwatka ― Okocimski Brzesko 5:2 (Bajgierowicz 2, Tarka 2, Paterek - Święch, Wilk)
Serwatka ― Budowlani 95 Oldboys Tychy 3:0 (Bajgierowicz 2, Partyka)

Faza ćwierćfinałowa
Serwatka - Westovia Tarnów 2:0 (Kaczmarczyk, Woźniak)
Serwatka - Oldboj Łódź 3:0 (Bajgierowicz 2, J.Partyka)
Serwatka - KS Lublin 1:2 (Tarka - Bonin, Grzegorczyk)

Półfinały
Kupczyk Kraków - KS Lublin 1:1 (Dąbrowski - Brzyski), rzuty karne 2:3
Okocimski Brzesko - Serwatka Futsal Team 1:1 (Gejza - Bajgierowicz), rzuty karne 1:3

Mecz o III miejsce
Kupczyk - Okocimski 3:4 (Bizoń, Zagata, Madejski - Kowalczyk, Ostrowski, Kotarba, Stec)

Mecz o I miejsce
Serwatka - KS Lublin 3:1 (Tarka, Kaczmarczyk, Bajgierowicz - Bronowicki)

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

