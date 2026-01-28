Miesięcznik
Stalowa Wola 28 stycznia 2026

Seria oszustw uderzyła w mieszkańców Stalowej Woli

Kilkaset złotych, kilka tysięcy, a w jednym przypadku niemal 150 tysięcy złotych - tyle stracili w ostatnich dniach mieszkańcy Stalowej Woli i powiatu stalowowolskiego, którzy padli ofiarą internetowych oszustów. Tylko od początku miesiąca do stalowowolskiej policji wpłynęło kilka zgłoszeń dotyczących wyłudzeń pieniędzy, w których poszkodowani zostali zarówno seniorzy, jak i osoby w średnim wieku.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Najdotkliwsze straty poniósł 65-letni mieszkaniec Stalowej Woli, który we wtorek zgłosił się do miejscowej komendy. Mężczyzna opowiedział policjantom, że podczas przeglądania internetu wypełnił formularz z danymi kontaktowymi. Wkrótce odezwał się do niego rzekomy „analityk finansowy”, który namówił go do inwestowania pieniędzy. Za jego sugestią 65-latek zainstalował na komputerze i telefonie program do zdalnego pulpitu. W ciągu zaledwie dwóch tygodni stracił blisko 150 tysięcy złotych.

W podobny sposób oszukana została 84-letnia mieszkanka Stalowej Woli. Seniorka przekazała oszustom niemal tysiąc złotych. Na szczęście wykonała tylko jeden przelew - po chwili zorientowała się, że może mieć do czynienia z przestępstwem i przerwała dalsze działania.

Nie tylko fałszywe inwestycje okazują się pułapką. Kolejne zgłoszenia dotyczą zakupów internetowych, które nigdy nie zostały zrealizowane. 52-letnia kobieta straciła blisko 900 zł, chcąc kupić hulajnogę elektryczną. 47-latka wpłaciła tysiąc złotych zaliczki na quada, a 26-letni mężczyzna zapłacił ponad 2 tysiące złotych za drona, którego nigdy nie otrzymał.

Oszuści atakują także osoby sprzedające przedmioty w sieci. Jeden z mieszkańców, wystawiając na sprzedaż bagażnik samochodowy, kliknął w link przesłany przez rzekomego kupującego. Następnie autoryzował dwa przelewy - jak się później okazało, na łączną kwotę blisko 4 tysięcy złotych.

Nadal popularna jest również metoda „na BLIK”. Przestępcy podszywają się pod znajomych lub członków rodziny i proszą o pilną pomoc finansową. W ten sposób oszukane zostały kolejne dwie osoby. Jedna z nich wygenerowała kody BLIK na łączną kwotę ponad 3 tysiące złotych, druga - 800 złotych, przekonana, że pomaga bliskiej osobie.

Policja przypomina, że w przypadku podejrzenia oszustwa lub gdy już do niego dojdzie, należy:

  • zachować wszystkie dokumenty związane z transakcją (potwierdzenia przelewów, korespondencję mailową),

  • zabezpieczyć zapisy rozmów prowadzonych przez komunikatory internetowe, czaty i SMS-y,

  • jak najszybciej zgłosić sprawę w najbliższej jednostce Policji.

Funkcjonariusze apelują o szczególną ostrożność - zwłaszcza przy inwestycjach w sieci, zakupach na portalach sprzedażowych oraz transakcjach realizowanych za pomocą linków i kodów BLIK. Oszuści nie zwalniają tempa, a ich metody stają się coraz bardziej przekonujące.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

