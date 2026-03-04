Seria kradzieży w Stalowej Woli. 32-latek z zarzutami

Sprawą zajmowali się funkcjonariusze zwalczający przestępczość przeciwko mieniu. Z ustaleń wynikało, że od grudnia ubiegłego roku ten sam mężczyzna wielokrotnie okradał markety jednej z sieci handlowych oraz drogerię na terenie Stalowej Woli. W ubiegłym tygodniu policjanci otrzymali kolejne zgłoszenie o kradzieży i ruszyli do działania.

32-latek został zatrzymany na terenie jednego ze sklepów meblowych. Jak się okazało, w jednej z szafek ukrył skradziony chwilę wcześniej alkohol i artykuły spożywcze o wartości ponad 1400 złotych. Podczas interwencji funkcjonariusze znaleźli przy nim także susz roślinny.

Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań. Śledczy ustalili, że od grudnia dopuścił się w sumie 13 kradzieży. Łączna wartość skradzionego towaru przekracza 11 tysięcy złotych.

32-latek usłyszał zarzuty kradzieży oraz posiadania substancji zabronionych. Przyznał się do winy. Będzie odpowiadał w warunkach recydywy, ponieważ wcześniej odbywał karę więzienia za podobne przestępstwa. Prokurator objął go policyjnym dozorem.