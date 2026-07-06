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Stalowa Wola 6 lipca 2026

Seria alarmów bombowych w Stalowej Woli

W poniedziałek, 6 lipca, kilka instytucji publicznych w mieście otrzymało wiadomości e-mail zawierające groźby podłożenia ładunków wybuchowych. Jak informuje policja, korespondencja była rozsyłana kaskadowo i miała charakter masowy.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Służby natychmiast wdrożyły procedury bezpieczeństwa i rozpoczęły weryfikację zgłoszeń.

Według informacji przekazanych przez stalowowolską policję, wiadomości były generowane i wysyłane automatycznie, co wskazuje na próbę wywołania niepokoju, a nie realne zagrożenie.

Sprawą zajęły się także wyspecjalizowane jednostki. Centralne Biuro Śledcze Policji oceniło wstępnie, że e-maile mają niską wiarygodność.

Funkcjonariusze podkreślają jednak, że każdy taki sygnał jest sprawdzany w trybie alarmowym. Postępowanie wyjaśniające trwa.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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