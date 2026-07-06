Seria alarmów bombowych w Stalowej Woli

Służby natychmiast wdrożyły procedury bezpieczeństwa i rozpoczęły weryfikację zgłoszeń.

Według informacji przekazanych przez stalowowolską policję, wiadomości były generowane i wysyłane automatycznie, co wskazuje na próbę wywołania niepokoju, a nie realne zagrożenie.

Sprawą zajęły się także wyspecjalizowane jednostki. Centralne Biuro Śledcze Policji oceniło wstępnie, że e-maile mają niską wiarygodność.

Funkcjonariusze podkreślają jednak, że każdy taki sygnał jest sprawdzany w trybie alarmowym. Postępowanie wyjaśniające trwa.