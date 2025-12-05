Serce miasta bije dla wolontariatu. Uroczysta gala i wyniki konkursów

Podczas gali podsumowano również konkursy w ramach zadania publicznego „Promocja i organizacja miejskiego programu rozwoju Wolontariatu - Wolontariat jest cool”, współfinansowanego ze środków Gminy Stalowa Wola.

- Dzisiaj, 5 grudnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Cieszymy się, że możemy kolejny raz w taki sposób świętować ten dzień. Wolontariat jest bardzo ważny i widać to w Stalowej Woli - wśród mieszkańców widać chęć angażowania się, solidarność, jedność, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, ale także w tych radosnych - mówiła podczas wydarzenia Beata Jucha, koordynator Klubu Wolontariusza działającego przy MOPS w Stalowej Woli.

- Dzisiaj mamy finał kwartalnej pracy. Od września pracowaliśmy nad akcją poszukiwania Mikołajów, a od wczoraj pojawiło się ich w mieście naprawdę dużo. Cieszymy się, że wolontariat nie musi kojarzyć się tylko z trudnymi momentami - to także dzielenie się dobrem i rozsyłanie uśmiechu po całym mieście - dodała.

Konkurs na Inicjatywę Wolontariacką „Pomaganie jest cool!”

Celem konkursu było motywowanie młodych ludzi do podejmowania działań na rzecz własnego środowiska szkolnego i lokalnego oraz tworzenia klimatu sprzyjającego realizacji wartościowych inicjatyw. Komisja konkursowa podkreśliła wyjątkowo wysoki poziom zgłoszeń, szczególnie pod względem pomysłowości i realizacji projektów uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i szkół średnich.

Spośród nadesłanych inicjatyw wyróżniono m.in.:

„Serce z piernika dla seniora” (PSP nr 11)

„Pierwsza pomoc – to dziecinnie proste” (PSP nr 1)

„Ławeczka – Od-Nowa. Przystań dobrych historii” (PSP nr 1)

„Cyfrowi pomocnicy” (PSP nr 4)

„Kreatywny Andrzejek” (PSP nr 3)

„Makaronowe szaleństwo” (PSP nr 5)

Każda z grup otrzymała wsparcie finansowe na realizację swoich pomysłów.

Konkurs plastyczny „Pomaganie jest cool!”

W konkursie plastycznym, który od ponad 10 lat inspiruje najmłodszych do tworzenia prac na temat dobroczynności i pomocy, w tym roku napłynęło aż 191 prac z przedszkoli i szkół podstawowych. Nagrody ufundowały Gmina Stalowa Wola, Kino Helios oraz McDonald’s.

Kategoria dzieci 5–6-letnich:

1 miejsce: Hanna Kurzyna – Przedszkole nr 2



2 miejsce: Lena Czekała – Przedszkole nr 10



3 miejsce: Marcelina Złotek – Przedszkole nr 7

Wyróżnienia:

Luiza Siek – Przedszkole nr 3

Szymon Skiba – Przedszkole nr 9

Zofia Pilecka – Przedszkole nr 3

Wiktoria Łazanowska – Przedszkole nr 9

Kategoria klas 1–4 szkoły podstawowej:

1 miejsce: Klara Andrysiewicz – PSP 4



2 miejsce: Wiktoria Pachla – PSP nr 3



3 miejsce: Wiktoria Skoczylas – PSP nr 5

Wyróżnienie:

Klementyna Folta – PSP nr 4

Kategoria klas 5–8 szkoły podstawowej:

1 miejsce: Roksana Białkowska – PSP 3



2 miejsce: Natalia Flis – PSP nr 3



3 miejsce: Barbara Puka – PSP nr 12

Wyróżnienie:

Julia Sikora – PSP nr 3

Konkursy oraz inicjatywy wolontariackie objęte były Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej w Stalowej Woli Agaty Krzek.

Organizacja gali była możliwa dzięki współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej „SPECTRUM”. Członkowie stowarzyszenia oraz pracownicy MOPS przygotowali z tej okazji poczęstunek dla wolontariuszy i zaproszonych gości.