Serce miasta bije dla wolontariatu. Uroczysta gala i wyniki konkursów

Podczas gali podsumowano również konkursy w ramach zadania publicznego „Promocja i organizacja miejskiego programu rozwoju Wolontariatu - Wolontariat jest cool”, współfinansowanego ze środków Gminy Stalowa Wola.
- Dzisiaj, 5 grudnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Cieszymy się, że możemy kolejny raz w taki sposób świętować ten dzień. Wolontariat jest bardzo ważny i widać to w Stalowej Woli - wśród mieszkańców widać chęć angażowania się, solidarność, jedność, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, ale także w tych radosnych - mówiła podczas wydarzenia Beata Jucha, koordynator Klubu Wolontariusza działającego przy MOPS w Stalowej Woli.
- Dzisiaj mamy finał kwartalnej pracy. Od września pracowaliśmy nad akcją poszukiwania Mikołajów, a od wczoraj pojawiło się ich w mieście naprawdę dużo. Cieszymy się, że wolontariat nie musi kojarzyć się tylko z trudnymi momentami - to także dzielenie się dobrem i rozsyłanie uśmiechu po całym mieście - dodała.
Konkurs na Inicjatywę Wolontariacką „Pomaganie jest cool!”
Celem konkursu było motywowanie młodych ludzi do podejmowania działań na rzecz własnego środowiska szkolnego i lokalnego oraz tworzenia klimatu sprzyjającego realizacji wartościowych inicjatyw. Komisja konkursowa podkreśliła wyjątkowo wysoki poziom zgłoszeń, szczególnie pod względem pomysłowości i realizacji projektów uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i szkół średnich.
Spośród nadesłanych inicjatyw wyróżniono m.in.:
-
„Serce z piernika dla seniora” (PSP nr 11)
-
„Pierwsza pomoc – to dziecinnie proste” (PSP nr 1)
-
„Ławeczka – Od-Nowa. Przystań dobrych historii” (PSP nr 1)
-
„Cyfrowi pomocnicy” (PSP nr 4)
-
„Kreatywny Andrzejek” (PSP nr 3)
-
„Makaronowe szaleństwo” (PSP nr 5)
Każda z grup otrzymała wsparcie finansowe na realizację swoich pomysłów.
Konkurs plastyczny „Pomaganie jest cool!”
W konkursie plastycznym, który od ponad 10 lat inspiruje najmłodszych do tworzenia prac na temat dobroczynności i pomocy, w tym roku napłynęło aż 191 prac z przedszkoli i szkół podstawowych. Nagrody ufundowały Gmina Stalowa Wola, Kino Helios oraz McDonald’s.
Kategoria dzieci 5–6-letnich:
1 miejsce: Hanna Kurzyna – Przedszkole nr 2
2 miejsce: Lena Czekała – Przedszkole nr 10
3 miejsce: Marcelina Złotek – Przedszkole nr 7
Wyróżnienia:
-
Luiza Siek – Przedszkole nr 3
-
Szymon Skiba – Przedszkole nr 9
-
Zofia Pilecka – Przedszkole nr 3
-
Wiktoria Łazanowska – Przedszkole nr 9
Kategoria klas 1–4 szkoły podstawowej:
1 miejsce: Klara Andrysiewicz – PSP 4
2 miejsce: Wiktoria Pachla – PSP nr 3
3 miejsce: Wiktoria Skoczylas – PSP nr 5
Wyróżnienie:
-
Klementyna Folta – PSP nr 4
Kategoria klas 5–8 szkoły podstawowej:
1 miejsce: Roksana Białkowska – PSP 3
2 miejsce: Natalia Flis – PSP nr 3
3 miejsce: Barbara Puka – PSP nr 12
Wyróżnienie:
-
Julia Sikora – PSP nr 3
Konkursy oraz inicjatywy wolontariackie objęte były Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej w Stalowej Woli Agaty Krzek.
Organizacja gali była możliwa dzięki współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej „SPECTRUM”. Członkowie stowarzyszenia oraz pracownicy MOPS przygotowali z tej okazji poczęstunek dla wolontariuszy i zaproszonych gości.
Komentarze