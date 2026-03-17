Stalowa Wola Bojanów Krzeszów Harasiuki 17 marca 2026

Serafin, Fitoł i Tur z Podkarpacką Nike 2026

W poniedzialek, 16 marca w Hotelu Rzeszów odbyłą się oficjalna ceremonia wręczenia nagród XXII Podkarpackiej Nike dla Najlepszych Piłkarzy 2025 roku w ligach okręgowych, klasach A i B pięciu podokręgów piłkarskich zrzeszonych w podkarpackim ZPN. O wyborze decydowała kapituła Gali Piłkarskiej Podkarpacka Nike we współpracy z podokręgami piłkarskimi: Dębica, Jarosław, Krosno, Rzeszów, Stalowa Wola.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Gościem specjalnym był Jan Domarski - 17-krotny reprezentant Polski, brązowy medalista mistrzostw świata w RFN w 1974 r. Oczywiście, nie mogło zabraknąć prezesa Podkarpackiego ZPN Mieczysława Golby i wiceprezesów wojewódzkiej centrali: Jacka Adamskiego, Wiesława Lady i Józefa Ozimka. Obecni byli także prezesi poszczególnych podokręgów: Kamil Hajduk (Rzeszów), Józef Kornatowski (Stalowa Wola) i Wojciech Sokołowski (Krosno).

Laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez partnerów plebiscytu, producenta marki Keeza, które przekazał im Wojciech Kiszka, właściciel firmy MaawSport, oficjalnego dystrybutora marki Keeza na Podkarpaciu.

Najwięcej braw zebrał wychodząc na scenę najlepszy piłkarz klasy „O” podokręgu Krosno - 38-letni Dawid Pietrzkiewicz. W przeszłości bramkarz m.in: Stali Sanok, Rakowa, Sandecji, Poloni Warszawa, czeskiego Banika Ostrawa, azerskiej Quebali FKA i Stali Stalowa Wola (2019/20) , a od dwóch lat trener i… napastnik LKS Zarszyn z krośnieńskiej „okręgówki”.

TUTAJ zdjęcia z gali

Żródło: www.podkarpackizpn.pl

