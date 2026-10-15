Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
SK nexilis Poland
5.0 / 5
Stalowa Wola 15 października 2026

Sensacja wisiała w powietrzu. Stal rozbiła Siarkę w ostatniej kwarcie

Ponad 800 kibiców oglądało spotkanie Stali Stalowa Wola z Siarką Tarnobrzeg w koszykarskiej II lidze i z pewnością nie spodziewali się, że gospodarze będą musieli drżeć o końcowy wynik aż do ostatniej kwarty. Przez trzy odsłony zielono-czarni nie potrafili udokumentować swojej przewagi, a ambitnie grający beniaminek z Tarnobrzega nie tylko dotrzymywał im kroku, ale przed decydującymi dziesięcioma minutami prowadziła 57:56. W Stalowej Woli zaczęło pachnieć niespodzianką.

avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Na szczęście nasza drużyna w porę odzyskała kontrolę nad meczem. Ostatnia kwarta była już popisem Stali, która wygrała ją różnicą 22 punktów (29:7) i odniosła trzecie z rzędu ligowe zwycięstwo.
Teraz przed zespołem trenera Rafała Partyki wyjazd do Krakowa na spotkanie z Wisłą Veneo, która zajmuje po 5. kolejkach trzecie miejsce. Mecz odbędzie się w głównej hali Wisły przy ul. Reymonta, w sobotę 18 października o godz. 17.

Stal Stalowa Wola - Siarka Tarnobrzeg 85:64 (14:12, 20:23, 22:22, 29:7)
Stal: Siemieniuk 23 (1x3), Zaguła 22, Maciejak 8, Klawa 5 (9 zb.), Jadaś oraz Kunc 15 (2x3), Jarecki 9, Paterek 3 (1x3), Kubiak, Łabuda, Malecki, Baran,.
Siarka: Rycerz 15 (5x3), Dudka 15 (1x3, 9 zb.), Complak 13 (2x3), Fiuk 8 (2x3), Pandura 7 (1x3), Rokosz 4, Karliński 2 (10 zb.), Szala, Murawiecki.
Sędziowali: Damian Kuziora, Dominik Hałka.

W pozostałych meczach 5. kolejki: UJK Kielce - MKS II Dąbrowa G. 89:73, Basket Hills Bielsko-Biała - Miners Katowice 70:92, Regis Wieliczka - Wisła Kraków 66:113, MKKS Rybnik - GTK II Gliwice 85:75, pempaVita Resovia - AZS Jarosław 72:68, Zagłębie Sosnowiec - GMS KKS Tarnowskie Góry 76:64, Cracovia - AZS AGH Kraków 53:77.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Strzelecki festiwal w lidze juniorów. Stal rozbiła Sokoła. Skóra dogonił Naporowskiego
Stalowa Wola
Strzelecki festiwal w lidze juniorów. Stal rozbiła Sokoła. Skóra dogonił Naporowskiego
22 nauczycieli z nagrodami starosty. Wyróżniono także uczniów
Stalowa Wola
22 nauczycieli z nagrodami starosty. Wyróżniono także uczniów
Dzień Edukacji Narodowej w Nisku
Nisko
Dzień Edukacji Narodowej w Nisku
Nauczyciele z nagrodami, uczniowie ze stypendiami
Stalowa Wola
Nauczyciele z nagrodami, uczniowie ze stypendiami
Sportowe sukcesy Stalowej Woli. PSP 3, SLO i I LO im. KEN wśród najlepszych na Podkarpaciu
Stalowa Wola
Sportowe sukcesy Stalowej Woli. PSP 3, SLO i I LO im. KEN wśród najlepszych na Podkarpaciu
Przed nami Stalowy Break Jam 4
Stalowa Wola
Przed nami Stalowy Break Jam 4
Niesforny Aniołek powraca! Spotkanie autorskie z Janiną Wań
Stalowa Wola
Niesforny Aniołek powraca! Spotkanie autorskie z Janiną Wań
Ponad 130 mln zł na inwestycje w Stalowej Woli i Nisku. W planach park wodny i "Marina"
Stalowa Wola
Ponad 130 mln zł na inwestycje w Stalowej Woli i Nisku. W planach park wodny i "Marina"
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu