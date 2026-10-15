15 października 2026

Sensacja wisiała w powietrzu. Stal rozbiła Siarkę w ostatniej kwarcie

Ponad 800 kibiców oglądało spotkanie Stali Stalowa Wola z Siarką Tarnobrzeg w koszykarskiej II lidze i z pewnością nie spodziewali się, że gospodarze będą musieli drżeć o końcowy wynik aż do ostatniej kwarty. Przez trzy odsłony zielono-czarni nie potrafili udokumentować swojej przewagi, a ambitnie grający beniaminek z Tarnobrzega nie tylko dotrzymywał im kroku, ale przed decydującymi dziesięcioma minutami prowadziła 57:56. W Stalowej Woli zaczęło pachnieć niespodzianką.