Sensacja wisiała w powietrzu. Stal rozbiła Siarkę w ostatniej kwarcie

Na szczęście nasza drużyna w porę odzyskała kontrolę nad meczem. Ostatnia kwarta była już popisem Stali, która wygrała ją różnicą 22 punktów (29:7) i odniosła trzecie z rzędu ligowe zwycięstwo.
Teraz przed zespołem trenera Rafała Partyki wyjazd do Krakowa na spotkanie z Wisłą Veneo, która zajmuje po 5. kolejkach trzecie miejsce. Mecz odbędzie się w głównej hali Wisły przy ul. Reymonta, w sobotę 18 października o godz. 17.
Stal Stalowa Wola - Siarka Tarnobrzeg 85:64 (14:12, 20:23, 22:22, 29:7)
Stal: Siemieniuk 23 (1x3), Zaguła 22, Maciejak 8, Klawa 5 (9 zb.), Jadaś oraz Kunc 15 (2x3), Jarecki 9, Paterek 3 (1x3), Kubiak, Łabuda, Malecki, Baran,.
Siarka: Rycerz 15 (5x3), Dudka 15 (1x3, 9 zb.), Complak 13 (2x3), Fiuk 8 (2x3), Pandura 7 (1x3), Rokosz 4, Karliński 2 (10 zb.), Szala, Murawiecki.
Sędziowali: Damian Kuziora, Dominik Hałka.
W pozostałych meczach 5. kolejki: UJK Kielce - MKS II Dąbrowa G. 89:73, Basket Hills Bielsko-Biała - Miners Katowice 70:92, Regis Wieliczka - Wisła Kraków 66:113, MKKS Rybnik - GTK II Gliwice 85:75, pempaVita Resovia - AZS Jarosław 72:68, Zagłębie Sosnowiec - GMS KKS Tarnowskie Góry 76:64, Cracovia - AZS AGH Kraków 53:77.
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