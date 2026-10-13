Seniorzy w zabawie z książką i szachami

Coroczne spotkania seniorów to okazja do wspólnej zabawy, integracji i sprawdzenia swojej wiedzy o literaturze. Konkurs „Zabawa z Książką”, przygotowany przez Filię nr 5 MBP, zachęca uczestników do sięgania po książki, rozwijania czytelniczych zainteresowań i podejmowania kolejnych wyzwań w przyjaznej atmosferze. Nie brakuje przy tym emocji, zdrowej rywalizacji i satysfakcji ze wspólnie spędzonego czasu.

Tegoroczne zmagania nawiązywały do tematyki zdrowia. W związku z tym, że rok 2026 poświęcono profilaktyce zdrowotnej, uczestnicy zmierzyli się z dwoma quizami oraz tematyczną krzyżówką. Każda z placówek przygotowała również przedstawienie teatralne dotyczące zdrowia. Nie zabrakło recytacji wierszy w wykonaniu solistów. Jak się okazuje, o zdrowiu piszą także lokalne twórczynie: Elżbieta Ferlejko, Marta Herdzik-Męcińska i Agnieszka Jóźwiak związane z SL „Witryna”. Ich poezję zaprezentowano podczas konkursu.

Zadania konkursowe i występy oceniała trzyosobowa komisja w składzie: Jadwiga Surowiak - kierownik Biblioteki Głównej, Alicja Wojdyło – poetka, Anna Orzechowska-Kopeć - bibliotekarka. Zmagania oklaskiwały również zarządzające placówkami, biorącymi udział w zmaganiach: Małgorzata Wójciak, Marta Król-Handzlik, Marta Marut, Beata Wasiuta i Anna Stec.

– Tegoroczna edycja konkursu „Zabawa z Książką” ponownie pokazała, że literatura może być doskonałym pretekstem do spotkań, rozmów i budowania relacji. Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu, dziękując za zaangażowanie i wspólną zabawę – podkreślały Beata Życzyńska, dyrektor MBP w Stalowej Woli, oraz Marta Król-Handzlik, dyrektor ŚDS nr 2. Obie wspólnie wręczały nagrody uczestnikom konkursu.

Wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez zaangażowania pracowników biblioteki oraz Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 w Stalowej Woli, który już po raz czwarty współorganizował spotkanie i zadbał o gorące posiłki oraz słodki poczęstunek. W tym roku do grona sponsorów konkursu „Zabawa z Książką” dołączyła także Huta Stalowa Wola. Uczestnicy otrzymali od spółki liczne gadżety. Nie zabrakło również nagród książkowych ufundowanych przez Bibliotekę i tomików wierszy podarowanych przez Stowarzyszenie Literackie „Witryna”.

Spotkanie było także okazją do sportowej rywalizacji. Uczestnicy, którzy w swoich Środowiskowych Domach Samopomocy grają w szachy, zmierzyli się w turnieju prowadzonym przez Dominika Sondeja. Zwyciężył Jakub Rostek z ŚDS nr 1 w Stalowej Woli. Drugie miejsce zajął Damian Witek z ŚDS w Tarnobrzegu, a trzecie – Bogusław Szypowski z ŚDS nr 2 w Stalowej Woli. Tuż za podium uplasowali się Piotr Domoradzki z ŚDS w Tarnobrzegu oraz Ryszard Drozd z ŚDS nr 1 w Stalowej Woli. Na najlepszych czekały puchary, dyplomy oraz puzzle.