Wydarzenie było okazją do integracji starszych mieszkańców, ale także do podkreślenia ich roli w życiu lokalnej społeczności. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz gminy, na czele z burmistrzem Konradem Krzyżakiem, jego zastępcami Katarzyną Ożóg-Bąk i Adamem Sikorą oraz wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem Wolakiem. Seniorów reprezentowała przewodnicząca Niżańskiej Rady Seniorów Maria Wróbel.

Program spotkania nie ograniczał się do części oficjalnej. Uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji dotyczącej zdrowia i profilaktyki. Halina Mazur, specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego ze Szpitala Powiatowego w Nisku, opowiedziała o tym, jak dbać o zdrowie i dobrą kondycję na co dzień. Z kolei Dorota Lewandowska, dyrektor Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli, przybliżyła seniorom zasady bezpiecznego korzystania z usług bankowych.

Podczas wydarzenia podsumowano również działania zrealizowane w ramach projektu „Senioralia Powiatowe 2026 w Nisku”. Informacje na ten temat przedstawiła pierwsza zastępczyni burmistrza Katarzyna Ożóg-Bąk.

Nie zabrakło także muzycznych akcentów. Dla uczestników wystąpiła „Grupa Pod Skrzydłami” z koncertem zatytułowanym „Tu i teraz”. Na zakończenie seniorzy otrzymali róże z rąk burmistrza i jego zastępców.

Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem w kawiarence Niżańskiego Centrum Kultury. Na miejscu przygotowano również stoiska informacyjne Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku oraz Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tegoroczny Dzień Seniora zorganizowano w ramach projektu „Senioralia Powiatowe 2026 w Nisku – seniorzy współtworzą wspólnotę, tradycję i aktywność społeczną powiatu”, dofinansowanego z programu „Aktywni Seniorzy – ASY” na lata 2026–2030.