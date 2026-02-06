Miesięcznik
Seniorzy spotkają się przy pączku. Tłusty Czwartek w Nisku

Zbliżający się Tłusty Czwartek będzie w Nisku okazją nie tylko do słodkiego poczęstunku, ale też do wspólnego spotkania i integracji. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz Miejska Rada Seniorów zapraszają mieszkańców w wieku 60+ na wydarzenie „Spotkanie przy pączku”, które odbędzie się w restauracji „Złote Pióro”.

Spotkanie zaplanowano na 12 lutego (Tłusty Czwartek) w godzinach od 14.00 do 17.00. Organizatorzy przygotowali program artystyczno-rozrywkowy, w którym nie zabraknie występów lokalnych seniorów oraz akcentów muzycznych.

W programie przewidziano m.in. występ Chóru Seniorów ECHO, monolog w wykonaniu Marii Bera, prezentacje seniorów z DDPdS, a także policyjną pogadankę i muzyczną niespodziankę. Całość ma mieć charakter otwartego, międzypokoleniowego spotkania w luźnej, karnawałowej atmosferze.

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma na celu integrację środowiska seniorów oraz stworzenie okazji do wspólnego spędzenia czasu przy tradycyjnych tłustoczwartkowych słodkościach.

