Seniorzy okradani „na sprzęt AGD”. Cztery osoby z zarzutami

Prokuratura Rejonowa w Nisku prowadzi śledztwo dotyczące serii kradzieży, których ofiarami padały głównie osoby starsze i samotne. Zarzuty usłyszały cztery osoby: Mariusz B., Remigiusz S., Iwona K. oraz Jan B.

Karolina Kusińska

Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani działali na terenie różnych części Polski, wykorzystując podobny schemat. Pod pretekstem sprzedaży sprzętu gospodarstwa domowego odwiedzali domy seniorów, próbując wzbudzić ich zaufanie.

- Prokuratura Rejonowa w Nisku nadzoruje śledztwo przeciwko Mariuszowi B., Remigiuszowi S., Iwonie K. i Janowi B. podejrzanym o usiłowanie oraz dokonanie szeregu kradzieży pieniędzy u różnych osób. W toku śledztwa ustalono, że podejrzani podróżując po Polsce pod pretekstem sprzedaży sprzętów gospodarstwa domowego wraz z innymi osobami, odwiedzali domy osób starszych i samotnych, jednocześnie dokonując kradzieży znalezionych u pokrzywdzonych pieniędzy. Przestępczy mechanizm polegał na tym, że podejrzani wchodzili do domów starszych i samotnych osób pod pretekstem sprzedaży sprzętów gospodarstwa domowego, następnie zagadywali pokrzywdzonych i pokazywali im przedmioty, które oferowali do sprzedaży. W tym czasie, pozostali podejrzani przeszukiwali mieszkanie i kradli pieniądze - poinformował Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu Łukasz Malarski.

Jak ustalono, podczas gdy część sprawców zajmowała rozmową właścicieli domów i prezentacją towaru, inni przeszukiwali pomieszczenia w poszukiwaniu gotówki.

Trzy osoby - Mariusz B., Iwona K. oraz Remigiusz S. - nie przyznały się do winy i odmówiły składania wyjaśnień. Sąd Rejonowy w Nisku, na wniosek prokuratora, zastosował wobec nich tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Z kolei Jan B. przyznał się do zarzucanych czynów i złożył wyjaśnienia. W jego przypadku zastosowano dozór policji, a także zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych oraz zakaz opuszczania kraju.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Niewykluczone, że w sprawie pojawią się kolejne osoby powiązane z tym procederem.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

