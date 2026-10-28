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Fot. KPP Stalowa Wola
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Stalowa Wola 28 października 2026

Seniorka ze Stalowej Woli nie dała się oszukać

Metoda „na wnuczka“ czy „na synową“ wciąż bywa w użyciu. Tym razem oszuści trafili jednak na osobę, która nie podjęła decyzji pod wpływem emocji. 85-letnia mieszkanka Stalowej Woli przed przekazaniem pieniędzy sprawdziła, czy rozmówczyni naprawdę jest członkiem jej rodziny.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 26.10, po godz. 17. Na telefon starszej kobiety zadzwoniła osoba, która przedstawiła się jako jej synowa. Przekonywała, że pilnie potrzebuje pieniędzy na drogi lek sprowadzany z zagranicy. Seniorka była gotowa pomóc, ale zanim to zrobiła, postanowiła zweryfikować tę informację.

Zadzwoniła do prawdziwej synowej. Ta od razu zorientowała się, że może chodzić o próbę oszustwa, i powiadomiła Policję. Dzięki temu 85-latka nie straciła oszczędności.

Telefony od osób podających się za krewnych lub funkcjonariuszy Policji to klasyczny sposób wyłudzania pieniędzy od seniorów. Przestępcy stosują tzw. metodę na legendę. Wykorzystują zaufanie starszych osób do najbliższych oraz presję czasu. Rozmówca przekonuje, że sprawa jest pilna i nie można czekać, a ofiara nie ma czasu się zastanowić ani z nikim porozmawiać.

Funkcjonariusze ze Stalowej Woli podkreślają, że zachowanie seniorki to wzór postępowania. Radzą, aby w podobnej sytuacji:

  • nie podejmować decyzji pod wpływem emocji i presji czasu,
  • zawsze weryfikować otrzymane informacje, np. oddzwaniając na znany sobie numer do członków rodziny,
  • nie przekazywać pieniędzy osobom, których nie jesteśmy pewni,
  • o każdej podejrzanej sytuacji informować Policję.
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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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