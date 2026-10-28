Seniorka ze Stalowej Woli nie dała się oszukać

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 26.10, po godz. 17. Na telefon starszej kobiety zadzwoniła osoba, która przedstawiła się jako jej synowa. Przekonywała, że pilnie potrzebuje pieniędzy na drogi lek sprowadzany z zagranicy. Seniorka była gotowa pomóc, ale zanim to zrobiła, postanowiła zweryfikować tę informację.

Zadzwoniła do prawdziwej synowej. Ta od razu zorientowała się, że może chodzić o próbę oszustwa, i powiadomiła Policję. Dzięki temu 85-latka nie straciła oszczędności.

Telefony od osób podających się za krewnych lub funkcjonariuszy Policji to klasyczny sposób wyłudzania pieniędzy od seniorów. Przestępcy stosują tzw. metodę na legendę. Wykorzystują zaufanie starszych osób do najbliższych oraz presję czasu. Rozmówca przekonuje, że sprawa jest pilna i nie można czekać, a ofiara nie ma czasu się zastanowić ani z nikim porozmawiać.

Funkcjonariusze ze Stalowej Woli podkreślają, że zachowanie seniorki to wzór postępowania. Radzą, aby w podobnej sytuacji: