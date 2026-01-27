Miesięcznik
Rudnik nad Sanem 27 stycznia 2026

Seniorka z powiatu niżańskiego straciła blisko milion złotych

Policjanci ponownie apelują o ostrożność w kontaktach telefonicznych z nieznajomymi. W powiecie niżańskim 72-letnia kobieta padła ofiarą oszustów podszywających się pod policjantów. Uwierzyła w fałszywą historię o wypadku drogowym z udziałem jej córki i przekazała oszczędności życia. Straty sięgnęły blisko miliona złotych.

Oszuści zadzwonili do seniorki, informując ją, że jej córka spowodowała śmiertelny wypadek i grozi jej odpowiedzialność karna. Twierdzili, że można jej uniknąć po wpłaceniu dużej sumy pieniędzy. Działali pod presją czasu, nie dając kobiecie możliwości weryfikacji informacji. Niedługo później do jej drzwi zapukał mężczyzna, któremu przekazała gotówkę.

Policja przypomina: funkcjonariusze ani urzędnicy nigdy nie żądają pieniędzy przez telefon. W przypadku podejrzanego telefonu należy natychmiast się rozłączyć i skontaktować z rodziną lub policją.

