Seniorka z powiatu niżańskiego straciła blisko milion złotych

Oszuści zadzwonili do seniorki, informując ją, że jej córka spowodowała śmiertelny wypadek i grozi jej odpowiedzialność karna. Twierdzili, że można jej uniknąć po wpłaceniu dużej sumy pieniędzy. Działali pod presją czasu, nie dając kobiecie możliwości weryfikacji informacji. Niedługo później do jej drzwi zapukał mężczyzna, któremu przekazała gotówkę.

Policja przypomina: funkcjonariusze ani urzędnicy nigdy nie żądają pieniędzy przez telefon. W przypadku podejrzanego telefonu należy natychmiast się rozłączyć i skontaktować z rodziną lub policją.