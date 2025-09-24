Seminarium eksperckie z BGK i SANBankiem

W programie spotkania znalazły się m.in. prezentacje przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Nadsańskiego Banku Spółdzielczego. Eksperci wyjaśnią, jak korzystać z gwarancji BGK, jakie możliwości daje kredyt ekologiczny oraz przedstawią promocyjną ofertę SANBanku dla firm z sektora MŚP.

Organizatorzy podkreślają, że seminarium to nie tylko okazja do zdobycia praktycznej wiedzy, ale również szansa na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych.

Kiedy? 8 października 2025 r.

Gdzie? Dwór Olimp, Stalowa Wola

Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie oraz mailowo. Szczegóły dostępne są na stronie: www.sanbank.pl

Zainwestuj w wiedzę, która otworzy Twojej firmie drzwi do nowych możliwości"

Artykuł sponsorowany