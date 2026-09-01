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Stalowa Wola 1 września 2026

Sekundniki znów odmierzają czas. Wróciły po modernizacji

Po blisko półrocznej przerwie charakterystyczne sekundniki ponownie pojawiły się na jednym z najważniejszych skrzyżowań Stalowej Woli. Od 31 sierpnia kierowcy na Al. Jana Pawła II przy ul. Komisji Edukacji Narodowej znów mogą obserwować czas pozostały do zmiany świateł. Za kilkanaście dni mają pojawić się również na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II z ul. Chopina i ul. Okulickiego. To jednak nie powrót starego systemu, lecz efekt jego modernizacji.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Sekundniki zniknęły ze stalowowolskich skrzyżowań 3 marca. Wysłużone urządzenia coraz częściej ulegały awariom, m.in. wskutek warunków atmosferycznych i nieszczelności obudów. Zamiast je likwidować, zdecydowano się na modernizację.Nowe rozwiązanie zostało dostosowane do współczesnego systemu sterowania ruchem. Prace objęły nie tylko wyświetlacze, ale również elementy sterowania i detekcji ruchu. Cel był prosty: zachować rozwiązanie cenione przez kierowców, a jednocześnie poprawić jego niezawodność.

– Sekundniki w Stalowej Woli po prostu się sprawdzają. Dlatego od początku zależało nam na tym, żeby nie rezygnować z rozwiązania, które jest dobrze oceniane przez mieszkańców i kierowców – mówi Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

Prezydent podkreśla, że o pozostawienie sekundników zabiegali radni Rady Miejskiej w Stalowej Woli i władze Powiatu Stalowowolskiego, a także poseł Rafał Weber, którzy wielokrotnie zwracali uwagę na praktyczne znaczenie tego rozwiązania. Ostatecznie rozwiązanie zostało zachowane, ale w nowej technologicznie formule.

Nie bez znaczenia jest również bezpieczeństwo. Na skrzyżowaniu z ul. KEN działa system RedLight Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Sekundnik daje kierowcy dodatkową informację o czasie pozostałym do zmiany sygnału, ułatwiając odpowiednie dostosowanie prędkości i bezpieczne zatrzymanie przed czerwonym światłem.

Na powrót odliczania na drugim skrzyżowaniu nie trzeba będzie długo czekać. Al. Jana Pawła II przy ul. Chopina i ul. Okulickiego jest już na końcowym etapie modernizacji. Sekundniki mają zostać uruchomione za kilkanaście dni.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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