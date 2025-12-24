Sekrety przetrwania

„Sekret przetrwania jest prosty: ogrzewaj serca innych, a ogrzeją też twoje. Pomagając żyć, sam żyjesz…” - św. Antoni.

Kiedy po raz pierwszy zetknęła się Pani z chorobą, co było dla Pani najważniejsze?

- Kiedyś myślałam, że słabość to porażka życiowa. Moja „porażka” przyszła z chorobą – nagłą, okrutną w diagnozie. Przyszła niespodziewanie, pierwszy raz w 1988 roku. Mój cały świat w jednej sekundzie zawalił się. Jedyna myśl, która pozostała w głowie: moja rodzina – dzieci, mąż. Co z nimi?

To była najważniejsza myśl, która mnie nie opuszczała. Myślałam, że trzeba być silną, uśmiechać się, nawet gdy boli, mówić „dam radę”, choć w środku krzyczałam z bezsilności.

A czy choroba może dać siłę?

- Choroba nauczyła mnie czegoś innego – że prawdziwa siła rodzi się w momentach, w których klękamy, kiedy boli. Drugi raz, jako moja „druga porażka”, przyszła do mnie po 33 latach – w 2021 roku. Badania, szybka diagnoza, operacja, chemioterapia, naświetlania. I inność każdego dnia.

Pamiętam dzień, w którym nie miałam już siły wstać z łóżka. Ciało było ciężkie, a myśli jeszcze cięższe. Zamiast walczyć – pozwoliłam sobie po prostu być. Bez udawania, bez maski. I wtedy, w tej ciszy, przyszło coś niezwykłego – spokój. Jakby ktoś szeptał: „Nie musisz być silna cały czas. To też jest część drogi”.

Zrozumiałam, że słabość nie odbiera mi wartości. Nie czyni nas gorszymi ani słabszymi kobietami. Uczy tylko pokory wobec życia.

Jaką siłę daje słabość?

- Uczy, jak prosić o pomoc, jak przyjmować czułość, jak dawać sobie zgodę na odpoczynek i łzy. Bo właśnie wtedy, gdy jesteśmy kruche, uczymy się najbardziej – jak ufać, jak czuć, jak być dla siebie delikatną.

Słabość nie zatrzymuje nas w miejscu – oczyszcza. I z tej ciszy, z tego drżenia rodzi się coś pięknego – nowa siła. Cichsza. Prawdziwsza. Taka moja.

Dzisiaj ta „nowa siła” każe mi spojrzeć na życie realistycznie. To, co kiedyś wydawało mi się ważne, dziś ma inne znaczenie. Teraz ważne są poczucie bezpieczeństwa, zachowanie własnej, rodzinnej tożsamości, bliskość z najbliższymi. Uwaga na tych, którzy jej potrzebują – samotnych, starszych, nieporadnych, dotkniętych chorobą. Na rozmowy z tymi, którzy z nikim nie mogą rozmawiać, bo nikogo obok nie ma.

Co dzieje się po zakończeniu leczenia?

- „W czasie leczenia nosisz odważną maskę. Ale prawdziwe zmagania zaczynają się dopiero potem” – powiedziała księżna Kate. I trafiła w sedno.

Kiedy kończy się chemioterapia, operacja, radioterapia – świat zakłada, że wszystko musi szybko wrócić do normy. Masz się uśmiechać, odetchnąć z ulgą, cieszyć się życiem. Po prostu żyć.

Czy tak jest? Nie. Pojawia się pustka. Nie ma już codziennych wizyt w szpitalu, stałego kontaktu z zespołem medycznym, osób, które były przy nas w chorobie. Adrenalina walki opada, a zmęczenie nie znika. Zostajesz sama – z ciałem, które się zmieniło, z duszą, której jeszcze nie znasz, i z lękiem: „Czy to już naprawdę koniec? A jeśli nie…?

Jak wygląda życie po przetrwaniu?

- To emocjonalny rollercoaster, o którym mało kto mówi. Nie o przetrwaniu, ale o życiu po przetrwaniu. O budowaniu siebie na nowo – fizycznie, psychicznie, codziennie.

To nie jest historia o dzielności. Leczenie dopiero się zaczyna. Zdrowienie trwa znacznie dłużej niż procedury – obejmuje ciało, serce, głowę, relacje, wspomnienia. Jeśli jesteś w tym momencie – nie poganiaj siebie ani innych. Nie musisz wracać „do normalności” na zawołanie. Wracaj do życia z czułością. Powoli. Po swojemu.

Czy kryzys kończy życie?

- Nie będziesz już tą samą osobą, bo kryzys nie kończy życia. Ty jesteś. I życie może stać się jeszcze piękniejsze, silniejsze, bardziej prawdziwe – jeśli to sobie uświadomisz. Nie na pokaz, nie tylko dla siebie, ale też dla innych, takich jak ja, z nową tożsamością.

Mówię o tym jako osoba mająca doświadczenie, jako założycielka i wieloletnia prowadząca Stalowowolskie Stowarzyszenie Amazonka, jako „podwójna” Amazonka. Poznałam tam ponad 100 kobiet – w różnym wieku, w związkach, samotnych, z różnym statusem społecznym. Każda z nich, ze swoimi przeżyciami, była jak otwarta księga, którą trzeba umieć czytać. Wieloletnia działalność w tej wspólnocie to wyjątkowa szkoła życia – trudna, dramatyczna, ale też radosna. Przeważnie życia dla innych. Życie „dla siebie” przyszło do mnie później.

Czym naprawdę jest życie z chorobą onkologiczną?

- To nie efektowne działania na pokaz. To nie internetowe fora, nie jednorazowe akcje w „modnych” dniach walki z rakiem.

Ważne są działania autentyczne – niosące nadzieję, bliskość, zaufanie. Pomoc w drobnych sprawach, empatia personelu medycznego, uwaga urzędników. Szybki dostęp do usług medycznych. Dobre, szczere relacje. To buduje lepszy świat i ma znaczenie w leczeniu, zdrowieniu i dalszym życiu.

Amazonki lubią być razem – dlaczego?

- Dziś Amazonki są silnym ruchem społecznym. W Polsce działa około 300 klubów i stowarzyszeń Amazonek zrzeszonych w Federacji. Na Podkarpaciu – dziewięć. Nie konkurujemy – pomagamy sobie, wymieniamy doświadczenia. Jesteśmy razem.

Co chciałaby Pani powiedzieć na zakończenie tej rozmowy?

- „Dziś rozkwita pełnią przepięknych kwiatów, ale z czasem zgubi kwiaty, liście, odsłoni kolce… Czasem trzeba przekwitnąć, by zrozumieć, że nawet w przemijaniu jest sens, piękno i nadzieja.”

Dziś jestem sobą i nikim innym. Taka sama – lecz nie ta sama. Zawsze wdzięczna za każde dobro.