Gotówka odzyskana z sejfu
Nisko 8 września 2025

Sejf zniknął z domu, odnalazł się w lesie

Policjanci z Niska zatrzymali 45-letniego mieszkańca powiatu niżańskiego, który włamał się do jednego z domów i ukradł sejf z pieniędzmi oraz dokumentami.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło na początku września. Właściciel po powrocie do domu zauważył brak sejfu, w którym znajdowały się dokumenty i gotówka w zagranicznej walucie. Straty oszacowano na ponad 1500 złotych.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z referatu dochodzeniowo-śledczego. Zabezpieczyli ślady, sprawdzili monitoring i rozmawiali z mieszkańcami. Szybko ustalili, że za kradzieżą stoi 45-latek, mieszkaniec powiatu niżańskiego.

Mężczyzna wykorzystał klucze, które gospodarze zostawili na posesji, dostał się do środka, zabrał sejf, a następnie porzucił go w lesie. Policjanci odzyskali skradzione mienie, które wróciło do właściciela.

45-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem i przyznał się do winy. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.

Skradziony sejf wrócił do właściciela
