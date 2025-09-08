Sejf zniknął z domu, odnalazł się w lesie

Do zdarzenia doszło na początku września. Właściciel po powrocie do domu zauważył brak sejfu, w którym znajdowały się dokumenty i gotówka w zagranicznej walucie. Straty oszacowano na ponad 1500 złotych.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z referatu dochodzeniowo-śledczego. Zabezpieczyli ślady, sprawdzili monitoring i rozmawiali z mieszkańcami. Szybko ustalili, że za kradzieżą stoi 45-latek, mieszkaniec powiatu niżańskiego.

Mężczyzna wykorzystał klucze, które gospodarze zostawili na posesji, dostał się do środka, zabrał sejf, a następnie porzucił go w lesie. Policjanci odzyskali skradzione mienie, które wróciło do właściciela.

45-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem i przyznał się do winy. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.