Sędzia asystent do… okulisty. Podhale - Stal 1:1

Foto: Jakub Stępak zachował w Nowym Targu czyste konto...

Mecz bardzo dobrze zaczął się dla naszej drużyny, bo już w 6. minucie, po dalekim wyrzucie piłki z autu i zbiciu jej głową przez jednego z defensorów Podhala na 17-18 metr, pięknym strzałem popisał się Dawid Wolny. Futbolówka wylądowała w górnym rogu bramki.

W 35. minucie strzelec gola mógł zapisać na swoje konto drugie celne trafienie, ale tym razem spudłował. Chwilę wcześniej Jakub Stępak dobrze interweniował po uderzeniu Marcina Michoty. Tuż przed przerwą piłka znalazł się w bramce Podhala, ale sędzia dopatrzył się pozycji spalonej Jakna Kendzi.

Także drugą połowę Stal dobrze zaczęła. Po stałym fragmencie gry w poprzeczkę „główkował” Łukasz Furtak. Za chwilę piłka po strzale Bartosza Kurzei ostemplowała poprzeczkę Stali, odbiła od jej wewnętrznej strony, następnie od ziemi i złapał ją Stępak. Asystent sędziego zasygnalizował, że piłka przekroczyła linię bramkową i arbiter główny wskazał na środek. Powtórki telewizyjne pokazały, że gola nie było. - Bramka widmo - skomentował decyzję sędziego jeden z komentatorów platformy sport.tvp.pl, która przeprowadzała bezpośrednią transmisję z meczu.

Uskrzydleni wyrównującym golem gospodarze przejęli inicjatywę. W 55. minucie Stępak uchronił nasz zespół przed utratą bramki po ładnym uderzeniu Rubisia zza pola karnego. Gospodarze atakowali, jednak klarownych sytuacji strzeleckich nie stwarzali.

W ostatnich dziesięciu minutach Stal wyprowadziła dwie kontry, które powinny zakończyć się zdobyciem gola. W 83. minucie zablokowany został strzał Hebela z 12 metrów, a po poprawce Zauchy piłka poleciała daleko obok celu, a w 90. minucie nieatakowany przez nikogo Olfa Nowak uderzył wysoko nad poprzeczką nowotarskiej bramki.

PODHALE NOWY TARG – STAL STALOWA WOLA 1:1 (0:1)

0-1 Wolny (6), 1-1 Kurzeja (48)

PODHALE: Styrczula – Salak, Voško, Michota – Seweryn (81 César Peña), Václavik, Purcha (85 Lipień), Marcinho (72 Cielemęcki), Chojecki (85 Mikołajczyk), Rubiś – Kurzeja.

STAL: Stępak – Furtak, Żemło, Getinger - Kendzia, Surzyn (61 Nowak), Hebel, Hrnčiar (68 Radecki), Zaucha - Wolny (68 Lelek) - Tomalski, Wolny.

Sędziował: Piotr Szypuła (Bielsko-Biała).

Żółte kartki: Cielemęcki, Mikołajczyk – Furtak, Żemło.