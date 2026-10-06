Ścisk na szczycie stalowowolskiej okręgówki

Najmniej emocji było w Stalowej Woli. Rezerwy Stali po raz kolejny urządziły sobie strzelecki festiwal z beniaminkiem. Dwa tygodnie wcześniej pokonały Truck Kotowa Wola 9:0, a w ostatniej kolejce takim samym wynikiem wygrały z Łęgiem Stany.

W meczu z Truckiem cztery bramki zdobył Modou Keita. 20-letni Gambijczyk został we wrześniu wypożyczony przez Stal z Miedzi Legnica. W tym sezonie wystąpił również sześć razy w Betclic III lidze w rezerwach Miedzi, zdobywając trzy gole. W pierwszej Stal jeszcze nie zagrał. Przeciwko Łęgowi najskuteczniejszy był natomiast Kacper Kopeć. 18-latek trzykrotnie pokonał bramkarza Łęgu. Znacznie więcej działo się w pozostałych spotkaniach. Sokół Kamień długo nie potrafił przełamać defensywy Tanwi Wólkai Tanewska. Decydujący gol padł dopiero w 90. minucie. Zwycięstwo gościom zapewnił Kvaterniuk. Jeszcze później rozstrzygnęło się spotkanie Stali Gorzyce ze Słowianinem. Gospodarze zdobyli jedyną bramkę meczu już w doliczonym czasie gry.

Jedna bramka zadecydowała także o wyniku spotkania beniaminków w Kamieniu - Unia Nowa Sarzyna pokonała Podlesiankę - i w Pysznicy, gdzie trzy punkty wywalczyła Stal Nowa Dęba.

Wyniki 9. kolejki:

Stal II Stalowa Wola - Łęg Stany 9:0 (4:0)

1:0 Czerwik (4), 2:0 Kopeć (11), 3:0 Abramowicz (33), 4:0 Kopeć (35), 5:0 Kopeć (54), 6:0 Piotrowski (77), 7:0 Abramowicz (83), 8:0 Piotrowski (85), 9:0 Wojtanowicz (89)

Tanew Wólka Tanewska - Sokół Kamień 1:2 (0:1)

0:1 Siembida (32-sam.), 1:1 Kowal (76), 1:2 Kvaterniuk (90)

Stal Gorzyce - Słowianin Grębów 1:0 (0:0)

1:0 Kowalczyk (90+2)

Olimpia Pysznica - Stal Nowa Dęba 0:1 (0:0)

0:1 Mucha (52)

Podlesianka Kamień - Unia Nowa Sarzyna 0:1 (0:0)

0:1 Wiatr (89)

ŁKS Łowisko - LZS Zdziary 4:1 (0:0)

1:0 Wach (47), 2:0 Socha (52), 2:1 Omuru (59), 3:1 Mytych (70), 4:1 Kloc (78)

Siarka II - Truck Kotowa Wola 3:1 (1:1)

1:0 Skrok (27), 1:1 Madera (38), 2:1 Zoch (54), 3:1 Zawół (57)

Sparta Jeżowe - Czarni Lipa 3:1 (1:1)

1-0 Piela (18), 1:1 Tatar (24), 2:! Piela (55), 3:1 Rurak (86)

Tabela za www.regiowyniki.pl