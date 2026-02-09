Miesięcznik
Fot. Jerzy Mielniczuk
Radomyśl nad Sanem 9 lutego 2026

Ścieżki nie będzie

A przynajmniej w tym roku. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich nie ma w tegorocznych planach inwestycyjnych ścieżki rowerowej między Brandwicą, a Rzeczycą Długą. Gmina Radomyśl nad Sanem projekt ścieżki ma, ale pieniądze ma na inne cele.

avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Chodzi o niespełna kilometrowy odcinek wojewódzkiej drogi 855. W dużej części tego traktu są ciągi pieszo-rowerowe. Z jakichś powodów ścieżka nie została zbudowana na odcinku między Rzeczycą Długą, a Brandwicą i Stalową Wolą w dalszej odległości. Rowerzystów na tej drodze nie brakuje, podobnie jak samochodów. Tych drugich przybędzie, gdy pod koniec tego roku zostanie oddany nowy most na Sanie. Wyprzedzani, czy wymijani przez samochody cykliści „czują oddech śmierci na plecach”. Najgorszych wypadków na razie nie było, ale po co prowokować nieszczęście.

Drogą zarządza PZDW i to firma podległa samorządowi wojewódzkiemu powinna zainwestować w ścieżkę, o ile uzna to za potrzebne. – PZDW aktualnie nie planuje budowy ścieżki rowerowej między Brandwicą, a Rzeczycą Długą – informuje Joanna Szarata, rzeczniczka PZDW. Podpowiada równocześnie, że „w ramach współpracy jednostek samorządu terytorialnego /…/ gmina ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o budowę infrastruktury dla rowerzystów”.

Gmina Radomyśl n. Sanem, przez teren której biegnie DW 855 odpowiada PZDW, że to na zarządcy drogi spoczywa ustawowy obowiązek budowy ciągów pieszo-rowerowych, choć „wewnętrzne regulacje wymuszają na gminach partycypację w kosztach budowy urządzeń przy drogach wojewódzkich”. Można powiedzieć, że gmina ochoczo wspierała wojewódzkiego zarządcę dróg budując w ostatnich ośmiu latach ponad 5,5 km. ścieżek dla rowerzystów i pieszych, które kosztowały prawie 9 mln. zł. 82 proc. z tej kwoty wyłożyła gmina. Na ścieżkę przy DW 855 nie zaplanowała w tym roku pieniędzy, ale jest gotowa zapłacić za projekt i przekazać go PZDW.

avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

